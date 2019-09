José Luis García Palacios: "El demonio de los males de Doñana no es una carretera de siete kilómetros"

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) aplaude la propuesta de conexión rescatada ahora por el Gobierno andaluz. José Luis García Palacios afirma que aunque la consejera de agricultura diga ahora que no hay proyecto, sí que está la intención. Señala el presidente de la patronal que "el demonio" de Doñana no es una carretera de 7 kilómetros. García Palacios remarca que la propuesta norte "no afecta al parque nacional".

El presidente del PP, Manuel Andrés González, ha cerrado filas con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. El proyecto de conexión por carretera de las provincias Huelva y Cádiz no existe, pero el gobierno andaluz no renuncia al proyecto. "Sí a la Huelva Cádiz, pero protegiendo al espacio natural". De hecho, se va a incluir una partida en los presupestos del plan de fomento 2021-2027 para acometer los estudios de viabilidad.