Discusión entre Almeida y Ortega Smith tras el minuto de silencio por la mujer asesinada en Madrid

Todos los grupos municipales madrileños han guardado un minuto de silencio por el crimen machista en el distrito de Ciudad Lineal en el que un hombre asesinó a su pareja en presencia de sus hijos.

Vox no ha querido participar en el acto junto al resto de fuerzas políticas, algo que ya sucedió el pasado mes de agosto tras la concentración por el asesinato de una mujer en Tetuán. "Nosotros no vamos a participar de todas estas políticas propagandísticas que lo único que hacen es ocultar a una parte de la sociedad que está sufriendo también violencia”, aseguraba este miércoles la concejala de Vox Aratxa Cabello. “No podemos ser cómplices de una política que nos parece sectaria, discriminatoria y que va en contra de nuestra Constitución".

Este jueves Vox ha organizado un polémico acto en paralelo. Los concejales de Vox se han situado fuera de la pancarta oficial en la plaza de Cibeles y han portado una propia que reza “La violencia no tiene género”. Una imagen que deja claro las diferencias de la formación de extrema derecha con sus socios del PP y Ciudadanos, una diferencia que ha desembocado en una discusión entre el alcalde Almeida y el concejal de Vox, Ortega Smith.

Discusión entre @Ortega_Smith y el alcalde de Madrid @AlmeidaPP_ después de que @Vox_Es se presentase en el minuto de silencio por la última mujer asesinada por su pareja con una pancarta que rezaba: \'La violencia no tiene género\'pic.twitter.com/lTogMc497R vía @120minutosTM — Cadena SER (@La_SER) September 19, 2019

"Nosotros no vamos a aceptar el discurso de la ideología de género, que es el discurso de la izquierda; estamos contra la violencia, pero contra toda la violencia, también cuando asesinan a un hombre y a un niño", apuntó Ortega Smith, que fue interrumpido por Almeida, que le recordó que el 20% de los asesinados en Madrid en 2018 fueron mujeres, siendo la primera causa de muerte en la ciudad. “Me hubiera gustado que me hubieras comunidado que venías con otra pancarta”, le dijo el alcalde.

El concejal de Vox manifestó su desacuerdo con la pancarta que lucía el Ayuntamiento. “Esa pancarta es la que se pone habitualmente y es conocido”, replicó el alcalde. “Nadie me dijo que esa pancarta se iba a poner, es la pancarta que pone la izquierda y mi grupo no se va poner junto a una pancarta que representa la ideología de género”, espetó el concejal de Vox.

“Sabes que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo pero no quiere decir que se puedan colocar dos pancartas distintas, qué se le va a hacer. Es una pena que no podamos llegar a un acuerdo. Estoy de acuerdo con tu pancarta y contra todo tipo de violencia pero no se pueden poner dos pancartas”, concluyó Almeida.