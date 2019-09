¿Cómo respondo yo a los santanderinos?

La alcaldesa de Santander ha estado en la Cadena SER, en el programa Hoy por Hoy. Uno de los mensajes más rotundos que nos ha dejado, es su preocupación por los proyectos pendientes que dependen del Gobierno Central. Gema Igual dice que la parálisis política va a frenar el desarrollo de muchos proyectos cruciales para la capital, incluso hay incertidumbre sólo si lo acordado se pueda cumplir.

“Nadie coge el teléfono en Madrid”, la repetición electoral por la incapacidad de Pedro Sanchez de llegara a un acuerdo deja muchas incógnitas en Santander. “¿Qué va a pasar con los diques, con la reorganización ferroviaria, con las nuevas comunicaciones prometidas para Santander?, ¿Como respondo yo a los santanderinos?”

Según Gema Igual, la repetición electoral deja innumerables puertas a las que llamar en las que no responde nadie, algo que paraliza proyectos importantes. Pero no sólo para el Ayuntamiento, no sólo para el sector público, el sector privado, los empresarios santanderinos también están viviendo está situación con mucha incertidumbre.

Lo más inmediato, que debería haberse abordado este mes de septiembre, es el futuro del proyecto de los espigones de La Magdalena; pero también se va a retrasar la reordenación ferroviaria, cuyo desarrollo depende en gran medida del Ministerio de Fomento.

Sobre las relaciones con el Gobierno de Cantabria, Gema Igual asegura que está recibiendo buenas palabras de todos los consejeros del bipartito PRC-PSOE. Pero otra cosa es que los compromisos que están asumiendo los consejeros se plasmen en el presupuesto del año que viene.

La regidora sigue reclamando el reconocimiento de la carta de capitalidad de Santander por los servicios municipales que ofrece al resto de habitantes de Cantabria y que suponen un gasto anual de 14 millones de euros.

Sobre el pacto de gobierno con su socio Ciudadanos, la alcaldesa defiende que ambos partidos están ya trabajando como un equipo. Da por superadas las diferencias iniciales de la legislatura. Y deja claro, además, que ella es la alcaldesa de Santander y que en el Ayuntamiento no existen -como ocurre en el Gobierno de Cantabria- compartimentos estanco.

Respecto a uno de los problemas actuales a los que se enfrenta Santander, el de la movilidad, Gema Igual dice que el Ayuntamiento no se plantea poner en marcha medidas que prohíban circular por determinadas zonas del centro. Lo más inmediato reformar la ordenanza limitadora de aparcamiento, la OLA.

Gema Igual ha adelantado que entre las modificaciones que plante su equipo de gobierno se contempla ampliar el tiempo de estacionamiento permitido hasta las cuatro horas. Eso sí, sólo exclusivamente en zonas azul que no estén saturadas, como en algunas calles de la periferia. Se trata de atender la demanda de quienes acuden en coche a trabajar a la ciudad. Además, se pretende una mayor flexibilidad para que los residentes, como que puedan estacionar en su zona y en las calles aledañas que pertenecen a la zona, más próxima a la suya.