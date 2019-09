"Te condicionan más las personas que la discapacidad"

Carmen López, ovetense de 22 probó hace poco más de un año la experiencia del surf, como en su día lo hiciera con el patinaje o el ballet. Parece haber dado con lo suyo porque el pasado mes de diciembre se alzó con la medalla de cobre en el Mundial de Surf Adaptado que se celebró en California y ahora se prepara para las próximas competiciones asturianas tras su paso por el Campeonato Mundial de Surf y el Europeo. Su cita más inediata tendrá lugar en Cádiz en octubre.

La joven invidente cuenta con el apoyo económico de la aseguradora IMQ Asturias, "Imq me da un apoyo económico imprescindible, les estoy muy agradecida porque además me dan la oportunidad de hacer estos vídeos que luego yo proyecto en las conferencias que doy y ayuda a que todo fluya de manera más natural". Con ellos ha realizado un vídeo en el que comparte una serie de consejos sobre cómo tratar con naturalidad con personas invidentes, tales como no ayudar a quien no te está pidiendo ayuda, dirigirse directamente a la persona con discapacidad y no a su acompañante, etc."Una cosa es que te quieran ayudar y otra que lo hagan así a lo loco" bromea.

También ha mostrado vídeo donde destaca su espíritu de superación y la actitud vitalista con la que se enfrenta a sus limitaciones. Todo es posible con voluntad, "si quieres puedes" aseguraba en la presentación de estos vídeos, el último de ellos, hecho público en este acto, arranca diciendo "me llamo Carmen, soy invidente y soy libre" o "la libertad no se puede ver con los ojos sólo con el corazón" o uno más "los problemas no te definen sino la manera en que los afrontas". "Estos vídeos me dan la oportunidad de conocer mi historia, estoy ayudando a inspirar a mucha gente" decía.

"Ahora le veo utilidad a todos los problemas que sufrí", asegura la joven asturiana que confiesa haber padecido bullying en su adolescencia, tuve que aguantar comentarios muy feos, pero ahora veo que eso me dió fortaleza para afrontarlo todo y para dar las charlas que imparto en los colegios. "Los niños lo preguntan todo", apunta "Voy a las charlas a los coles y me lo paso super bien, ellos preguntan sin pensar si te va a parecer bien o no, preguntas como ¿sueñas en blanco y negro o en color?, ¿en tu casa hay luz?"

Dejamos la entrevista completa emitida en Hoy por Hoy.