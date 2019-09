'Una guerra casi perdida'

Estamos perdiendo la guerra. El conflicto está acabando y acabará con nosotros. No es una simple batallita más sino el la guerra en su totalidad. Estamos más fatidiados que la Reina Letizia intentando bajar una escalera sin tropezar. Y ustedes se preguntarán que de qué guerra estoy hablando y contra quién nos enfrentamos. No son ni los yankis, ni el Vietcom, ni los norcoreanos, ni los falangistas o los extraterrestes. El enemigo está en casa: en la tuya, en la de tu vecino y en la mía. Y tampoco es Bertín Osborne, el enemigo somos nosotros mismos.

Como siempre no lo digo yo sino en este caso lo acaba de publicar la ONU. Según la Organización de Naciones Unidas estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático. Pese a que tenemos las pruebas científicas sobre los impactos del cambio climático en nuestras manos, no estamos haciendo nada, o al menos no lo suficiente. Las medidas que están tomando los países no van a permitir que el calentamiento global se quede dentro de unos límites manejables. Según la ONU, lo que estamos haciendo "está muy por debajo" de esa "transformación sin precedentes" que se requiere. Por eso sus previsiones no son nada halagüeñas. En 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero, una de la grandes responsables del calentamiento global, habrán aumentado casi un 11% respecto a las de 2016. Seguimos aumentando estos malos humos cuando lo que deberíamos hacer es reducirlos un 45% para esa fecha. Sería la única forma de que la humanidad pueda sobrevivir a esta guerra donde nos estamos automasacrando.

Es curioso que sea la ONU la que nos alerte de esta situación cuando quizás sea la organización que debería estar liderando el cambio que necesita el Planeta. Son los países que forman parte de este organismo los que se comprometieron en 2015 a firmar el Acuerdo de París, en el que básicamente se busca que el incremento de la temperatura no supere los 2 grados centígrados. Según los expertos ya ha aumentado un grado, hemos llegado a la mitad de nuestra línea roja y todavía faltan 10 años para esa fecha clave de 2030.

El problema es que el centenar de naciones que más contaminan no hacen sus deberes. 37 países han dicho que van a revisar sus compromisos sobre emisiones de gases a la atmósfera, no se sabe muy bien en qué sentido; 14 han anunciado que van a seguir emitiendo lo mismo que acordaron en 2015, aunque el recorte no sea suficiente: y el resto ni se pronuncia. Más de 70 países no dicen qué van a hacer contra el principal problema que tenemos en nuestro planeta. Y así seguimos, nos estamos matando. Es un suicidio colectivo, de toda una especie y lo peor es que no estamos alzando la voz lo suficiente para decirles a nuestros representantes que tomen cartas en el asunto. Lo peor es que todos, de alguna u otra forma, en mayor o en menor medida, seguimos sin ser respetuosos con el medio ambiente. Lo peor es que estamos perdiendo una guerra sin que tengamos que combatir a ningún enemigo.