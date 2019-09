Los sindicatos policiales piden más medios para la custodia y traslado de inmigrantes

Los sindicatos policiales piden “protocolos de actuación claros” para la custodia y el traslado de los inmigrantes que llegan en pateras a Ibiza. Dice el portavoz del SUP en la Comisaría Ibicenca, José Antonio Oliva, que se deben contar también con los medios materiales necesarios “para garantizar la seguridad tanto de los agentes como de las personas que llegan a las costas de las islas”. Asimismo, dice que es fundamental disponer de los recursos sanitarios que sean necesarios “para que los efectivos policiales no corran riego alguno”. Oliva afirma que deben estar bien definidos todos estos conceptos porque resulta evidente que la llegada de pateras “ya no es un fenómeno aislado en Ibiza”.

Oliva dice que tampoco se puede implicar a la mayoría de agentes de la Comisaria para el traslado de inmigrantes como ocurrió en la primera oleada de pateras este verano. Resalta que es mejor "que la solución venga de fuera" y que se flete un avión como se hizo hace unas semanas y que es la opción a la que se ha recurrido también esta vez por parte de la Delegación de Gobierno.