Augusto Fernández a ritmo de récord

El español Augusto Fernández (Kalex) rodó a ritmo de récord de vuelta rápida de carrera durante la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Aragón de Moto2 en el circuito de Motorland en Alcañiz.

Fernández, que protagonizó al menos tres vueltas rápidas de entrenamiento, marcó un mejor tiempo de 1.52.474 -a sólo dos décimas del récord absoluto de la categoría, 1:52.232- con el que aventajó en casi tres décimas de segundo al italiano Luca Marini (Kalex), quien por algunos momentos lideró la competición, pero al final se tuvo que conformar con la segunda plaza.

Inicialmente, el duelo lo protagonizaron Fernández y el líder del mundial, el también español Alex Márquez (Estrella Galicia 0' + Char(39) + '0 Kalex), que rodó a 58 milésimas de segundo del pupilo de Sito Pons, si bien según fue avanzando la sesión en esa pelea se inmiscuyeron los italianos Luca Marini y Lorenzo Baldasarri, el japonés Tetsuta Nagashima o el británico Sam Lowes, todos ellos sobre sendas Kalex.

Aunque es algo que todavía se debe tratar en la Comisión de Seguridad, el final de la carrera de Moto2 en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático entre Augusto Fernández y el italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up), todavía colea.

En esa última vuelta Fernández pisó en varias ocasiones la zona verde del trazado, fuera de los límites del circuito, pero al no hacerlo más de tres veces, no fue penalizado, lo que le dio la victoria frente al transalpino al verse claramente beneficiado en el momento de conseguir la mejor trayectoria, algo que muchos pilotos y no sólo de Moto2, han criticado.

Por este motivo el reglamento reflejará un cambio que se debe aprobar esta tarde en esa Comisión de Seguridad, en la que se decidirá que quien pise "lo verde" en la última vuelta una sola vez será penalizado, con la clara intención de evitar que esta picaresca pueda beneficiar a un piloto en su pelea final.