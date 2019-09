El sorteo de la ONCE deja en Motril 700.000 euros

La ONCE repartió en la noche del jueves 700.000 euros en el centro de Motril, donde Ana María Retamero vendió 20 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la calle Ancha de la capital de la Costa Tropical, en pleno centro de la localidad.

Ana María Retamero, vendedora de la ONCE desde 2013, que ya repartió otros 200.000 euros en Motril hace seis años, se ha mostrado "loca de contenta". "Me va a dar un ataque –reconocía entusiasmada entre felicitaciones-. Estoy deseando a ver a quién se lo he dado porque normalmente son personas que me compran todos los días y es una alegría tremenda haber dado el gordo a mis clientes", decía.

