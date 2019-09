Díez de Revenga: "Tres carreteras regionales presentan daños severos" y no se podrán abrir, de momento al tráfico

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha dicho en Hoy por Hoy Región de Murcia, que 55 carreteras que se cortaron por el temporal ya están activas y se prevé que los daños superen los 25 millones de euros.

El consejero, que ha sido nombrado comisionado especial para coordinar las ayudas por las inundaciones, ha dicho que se amplía el plazo para presentar la documentación por daños para quienes tienen seguro, y que quienes no lo tengan tendrán que acogerse al Real Decreto de Medidas Extraordinarias.

Díez de Revenga ha dicho en la SER que su misión como comisionado será coordinar a todas las administraciones para que las ayudas a los afectados no se retrasen, como ha ocurrido en casos como los terremotos de Lorca.

Explica que quienes tienen seguro pueden acudir al consorcio, que tiene ya 150 peritos valorando daños y que no van a tener límite de tiempo para presentar sus reclamaciones.

Estos damnificados también podrán acogerse a un Real Decreto que está siempre en vigor, explica, y que da un plazo de un mes para solicitarlas.

Los que no tienen seguro deberán acogerse al Decreto Ley de Medidas Extraordinarias que apruebe el gobierno de España. El consejero dice que no tiene duda de que se declarará a la Región zona catastrófica tras el paso de la DANA y señala que exigirá al gobierno central que cumpla la palabra de Pedro Sánchez en Murcia, cuando dijo que no se escatimaría en daños.

Capítulo importante son también los daños en carreteras, que en una primera valoración se estimaron en 25 millones de euros, aunque posiblemente sean más, según el consejero, que señala que 55 de las carreteras que se cortaron ya están activas, y hay otras 3 con daños severos.

El consejero también ha dicho en Hoy por Hoy Región de Murcia que no es partidario de crear una Comisión Mixta, para no añadir más burocracia al proceso.