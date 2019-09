Esta semana he leído en la página web de esta emisora, que la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha lamentado que ni cuando visitó Palencia la Ministra de Turismo ni la secretaria de Estado del mismo Ministerio se comunicara al resto de administraciones públicas sendas visitas teniendo que enterarse por la prensa, ha calificado esta actitud como una "falta de respeto institucional”.

En las redes sociales, el alcalde de Dueñas Miguel Ángel Blanco respondía que ante una visita del presidente de la Junta de Castilla y León a una empresa de su localidad, nadie la había avisado, acusando de falta de respeto al gobierno autonómico.

Esta noticia me ha hecho reflexionar sobre las faltas de respeto en nuestra vida y en nuestra sociedad, en general.

Falta de respeto es lo que vimos el miércoles en la última sesión de control al gobierno. Nuestros líderes políticos echándose culpas del adelanto electoral, sin sentir ninguna vergüenza por ser los únicos responsables de la situación patética a la que hemos llegado.

Falta de respeto son los aplausos de señores diputados a sus líderes puestos en píe. Ni José Tomás en las Ventas cuando sale en la puerta grande recibe esa ovación.

Falta de respeto a los ciudadanos es no apoyar una moción que pidió la realización de una campaña de limpieza y mantenimiento integral de la ciudad. Nunca como ahora hemos tenido tan dejada Palencia. Da igual quién presente la moción, si la propuesta es buena para los vecinos.

Falta de respeto son los marranos que no recogen las cacas de sus perros. Cuando paseo por el río Carrión, uno tiene que ir sorteando los regalos que nos dejan estos sujetos.

Falta de respeto son los que en locales y peñas están muchos días, y no hablo de las fiestas, hasta altas horas de la noche molestando a los pobres vecinos con la música a todo volumen. Gente que se cree dueños de las calles y de abusar del silencio de las personas.

Falta de respeto son algunos padres que en los partidos de sus hijos insultan al árbitro o le dicen al entrenador lo que tiene que hacer. Creo que se tendría que prohibir entrar en los recintos deportivos a los que fomentan el odio, el insulto, el machismo o las palabras agresivas.

Falta de respeto son los que utilizan las redes sociales para insultar, desde el anonimato. Gente perversa, cobarde, con pocas neuronas, que vive de su mediocridad.

Falta de respeto me parece institucional me parece la actitud de los concejales de un partido ayer en Madrid tras el minuto de silencio por una mujer asesinada esta semana. Ante la violencia machista, sólo existe la condena, sin paliativas, no mezclándola con intereses ideológicos, partidistas y electorales.

Podía llenar muchos comentarios sobre estas faltas de respeto que vivimos en el día a día. Pero me que quedo con la gente buena, educada, agradable que nos hace la vida mucho mejor a los demás. También con políticos de vocación, que perdiendo mucho de vida familiar, gastan horas y tiempo para hacernos la vida mejor.