La presencia de procesionaria en Palencia se ha reducido sensiblemente

La presencia de procesionaria en nuestros pinos es un hecho evidente, sin embargo la desición de la Consejería de Medio Ambiente de no declararlo como plaga en la comunidad ha dividido a los profesionales. El profesor de le ETSIIA, Manuel García Zumel lo tiene claro, para un agrónomo esplaga es todo agente que cause un daño, pero entiende que los criterios de la Junta para no declararlo es porque una superficie forestal es aprovechable a un muy largo plazo, más de 14 años, y es muy difícil que en tan largo plazo este animal acabe con un árbol. Lo que sí considera fundamental es que se llevan a cabo campañas de vigilancia y control de estos animales y recuerda que, aunque trabajoso, el control mediante la aplicación de feromonas ya ha demostrado su valía.

A pesar de lo que pueda parecer por el alto número de nidos que pueden verse, sobre todo en la zona norte de la provincia, lo cierto es que la presencia de procesionaria en la provincia se ha reducido sensiblemente. Los áboles que se han visto afectados presentan un aspecto sano lo que demuestra que no existen problemas actualmente. El cambio climático también está influyendo en la disminución de presencia de esta especie.