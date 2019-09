Los agricultores, dispuestos a reducir el impacto del uso de plásticos en el campo

No es nada extraño ver en grandes extensiones de la Ribera de Navarra o en fincas de la zona media, lo que asemejan a menudo balsas de color negro brillante formadas por el efecto óptico de los plásticos que cubren cultivos. Alrededor del 70% de ese plástico no se recicla en la actualidad; en su día se llegaron a emplear plásticos biodegradables subvencionados; ahora varias organizaciones agrarias reclaman a las distintas administraciones fórmulas para reducir y reciclar esos plásticos sin que suponga un incremento de los costes para los agricultores.

Este es el propósito de una jornada técnica organizada por la UCAN, el grupo AN y el sinicato UAGN. Desde la Unión de Cooperativas, su presidente José Mari Martínez resalta la disposición de sector a cumplir con las normas de reciclaje siempre que "no sea otra carga más al eslabón más débil de los productores".

El presidente de UAGN, Félix Bariáin señala que "los plasticos de los espárragos y de otros cultivos como tomate y pimiento se recogen. El problema es su gestión: no tenemos ningún ente ni ningún organismo que nos ayude a gestionar, eso es lo que primero se pide". Bariáin pone el ejemplo de la cooperativa a la que pertenece: "Recogemos el plástico pero no se nos da una solución; ni lo podemos meter en un contenedor normal ni hay una empresa que lo recoja. En mi cooperativa hay un montón de plástico almacenado y es un problema", denuncia.

El responsable de UAGN pide a la administración que "hable con el sector agrario, que éste plantee alternativas y posibilidades y esté convencido de ello para que después la administración las recoja, las fomente y entre todos las implementemos".

En ese sentido, el presidente del grupo AN, Francisco Arrarás, defiende que habría que buscar "alternativas al uso de estos plásticos por otros biodegradables, pero que sean competitivos y no suponga más coste para el agricultor". Arrarás explicó que en AN colaboran con universidades y centros tecnológicos en proyectos encaminados a ese objetivo.