Lucena acoge un Centro de Menores No Acompañados (MENA)

Los consejos de Max

Arrancamos marchándonos a Lucena, donde hay cierto revuelo por el regreso de un Centro de Menores no acompañados, que gestiona la Fundación SAMU. A ver si lo explico bien: Este centro ya estuvo en Lucena, entre septiembre de 2018 y enero de 2019 en una casa de campo privada, sin causar perjuicio ni problema alguno a la población. Ahora se va a volver a instalar en una concesión, por cinco años, en el edificio denominado Módulo Abril, en el complejo Los Santos, para atender a 35 MENA. Pagarán un canon mensual de 1.088 euros. El pliego de condiciones fue aprobado en la Comisión Municipal de Hacienda, ya en el actual mandato, con el voto a favor de PSOE e IU, la abstención de Cs y Vox, y el voto en contra del PP.

Sin embargo ahora se han posicionado en contra el PP y Vox, mientras que PSOE, Cs e IU lo han hecho a favor.

Los lucentinos se han movilizado. La mayoría a favor de acoger a estos menores, aunque el pasado 26 de agosto unas 150 personas llevaron a cabo una concentración en contra del centro, ante el Ayuntamiento, que tuvo como respuesta, la pasada semana, la difusión de un manifiesto a favor de la reinstalación del centro, suscrito por más de 40 organizaciones y asociaciones de Lucena, entre ellas varias parroquias y entidades cristianas y musulmanas, además de colectivos vecinales, culturales y de mujeres, entre otros.

Estos menores no acompañados, les recuerdo, NO SON DELINCUENTES. Simplemente están solos tras su llegada a Andalucía

Caminantes

Alain Diabanza nació en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. En 2011 llegó nadando a la playa del Tarajal, en Ceuta, junto a seis amigos, después de vivir una peligrosa travesía cruzando África hasta llegar a Marruecos que le llevó más de dos años. Alain ha huido de su país, que vive guerras intermitentes por el oro, el diamante y el coltán, en búsqueda de un lugar donde se respeten los Derechos Humanos tal, como el mismo dice: "Para poder vivir dignamente como persona". Alain ha estudiado filología francesa en República Democrática del Congo, donde llegó a ejercer como profesor universitario. Actualmente cursa el grado en Trabajo social en la UNED y trabajo en CEAR como Técnico de Voluntariado, Sensibilización y Prácticas. Alain dice estar muy agradecido con su trabajo porque le permite ayudar a personas que como él han tenido que huir dejándolo todo para volver a empezar.

El Médico Tropical: Screening Tropical

Podemos sustituir la palabra en español por “cribado”, “despistaje”. Consiste en descartar las posibles enfermedades que se pueden padecer al sufrir ciertos síntomas o signos. En nuestro caso, y tras las vacaciones, o algún viaje de negocios o de cooperación a países tropicales, si al volver a nuestro país de origen, sentimos cualquier síntoma o signo de alarma, debemos acudir a nuestro médico generalista o pediatra si es un menor, y consultar por la dolencia. Si al volver a casa tras un viaje a país tropical, por ejemplo, Max que llega de Haití, y padece fiebre, diarreas, tos, erupciones cutáneas, dolores abdominales, etc. no dudes en llamarme o ir a consulta de tu médico de cabecera.

Voy a dar consejos de lo que debemos comunicarle a nuestro médico como información importantísima para poder llegar a un diagnóstico de certeza. Lo primero es decirle qué países hemos visitado, la región, incluso la ciudad, ya que nos orienta las posibles patologías diferentes de una zona a otra. Si hemos visitado hospitales, centro de refugiados o desplazados internos, escuelas, prisiones... La duración de la estancia, fechas de ida y de vuelta…

¿Y eso para qué sirve?

Para tener idea de posibles periodos de incubación de cualquier patógeno, que como generalidad podemos clasificar en periodos cortos (<10días): dengue, fiebre amarilla, peste, salmonelosis; periodo medio (10 a 21 días): Fiebres hemorrágicas, brucelosis, paludismo, tripanosomiasis africana; Período largo (> 21 días): rabia, hepatitis, TBC, paludismo, leishmaniasis visceral, filariasis, esquistosomiasis. También debemos comunicar las vacunas que llevábamos puestas y si hemos tomado quimioprofilaxis para paludismo. Si hemos visitado la selva, estepa, la altura sobre nivel del mar, si nos hemos bañado en ríos o lagos (recordad que hay enfermedades en los que se adquiere el parásito a través del agua y la piel (los caracoles en la esquistosomiasis por ej.) Importante, sobre todo para las diarreas: qué he comido y cuándo (recordad: comidas bien cocinadas, hervir el agua, o agua embotellada, lavar la fruta…) Si has usado mosquitera o repelentes para mosquitos, si has tenido relaciones sexuales con o sin protección con personas locales. Informa de tu historial: enfermedad crónica, inmunodepresión, infecciones, tratamientos.

Y los síntomas, ¿determinan el diagnóstico de la enfermedad?

Los síntomas nos orientan en qué dirección debemos ir. Según los datos dados, pensaremos en unas patologías u otras. Por ejemplo, la fiebre, puede tener un patrón continuo (la tifoidea), Remitente (TBC, paludismo, tripanosomiasis africana); Fiebre recurrente (borrelia, paludismo, las famosas tercianas o cuartanas); Fiebre intermitente ((plasmodium vivax); Fiebre bifásica o joroba de camello (Dengue); Doble fiebre cotidiana (leishmaniasis visceral); Los problemas dérmicosl: urticaria, máculo pápulas (sarampión), despigmentación: hongos; equímosis (fiebres hemorrágicas agudas: dengue, ébola, lassa); Las diarreas: simples o acuosas, sanguinolentas (E coli, salmonella, listeria, shigella, virus, cólera, amebas, giardias)Con todo ello, el médico te explorará y te mandará una analítica que según los datos que hayas facilitado, será más amplia o más concreta. Análisis de sangre: para mí, toda persona que llega de áfrica subsahariana y comienza con fiebre, pensaré en un paludismo como primera opción, salvo que la estancia haya sido menor a 8 días, le prescribo Gota gruesa y frotis (paludismo), hemograma (hemoconcentración se da en dengues), la eosinofilia nos hará pensar en parasitosis; bioquímica general, anticuerpos, función renal, perfil hepático, citobacteriológico y bioquímica de orina (buscando esquistosomas); Coprocultivo (parásitos en heces). De todas formas, tras una estancia en países de alto o medio riesgo en patología tropical, debemos consultar con un experto o servicio especializado en esta patología, ya que no es frecuente en nuestro medio, y debe ser un especialista quien supervise la evolución de estos pacientes.

Sones del Mundo: Periplo peruano

Desde la "ciudad blanca", tal y como se conoce a Arequipa, os envío esta marinera arequipeña interpretada por los Dávalos.

La marinera es una danza en pareja, que se baila con un pañuelo en la mano de cada uno de los danzantes, los cuales van dibujando círculos, unas veces más grandes, otras más pequeños, uno en torno del otro.

El sociólogo y experto en temas populares arequipeños, Carpio Muñoz, contra lo que muchos piensan, no estima esta danza como una variante de la marinera limeña. Es más, pone en valor la contribución arequipeña a la aparición y desarrollo de la marinera. Pero esa será otra cuestión.

Por otro lado, Los Dávalos han sido activos contribuyentes a la difusión y el conocimiento de la música criolla en general y la arequipeña en especial. Los hermanos Víctor y José Dávalos, con sus guitarras, son un dúo de reconocido prestigio, tanto en la ciudad blanca como en todo el Perú.