El ayuntamiento no puede impedir la instalación del circo con animales

Los tribunales dan la razón al promotor del circo con animales que quiere instalarse en Zaragoza estas fiestas del Pilar. La decisión no recibirá un recurso del ayuntamiento, que piensa impulsar la modificación de la ley autonómica para que ampare esta oposición a estos espectáculos. Podemos Equo pide un recurso y anuncia que, en caso de conceder la licencia, el ayuntamiento se enfrenta a una demanda judicial.

El circo podrá establecerse en la ciudad siempre que el ayuntamiento le otorgue la licencia. Lo que los tribunales le han dicho es que este permiso se debe otorgar en función de cuestiones técnicas y no por tener o no animales. El teniente de alcalde urbanismo, Victor Serrano, ha anunciado que Ciudadanos impulsará el cambio de la normativa autonómica para evitar ambigüedades, algo que ya ha dicho Podemos Equo que apoyará, y no interpondrá ningún recurso.

Serrano ha sido muy crítico con Equo Podemos a los que acusa de criticar las decisiones judiciales, "nosotros vamos a acatar todas las resoluciones judiciales, se han acabado los tiempos en que se fotografiaban en facebook y se hacía crítica pública incluso del titular que dictaba la sentencia de turno"

Mientras, en Podemos Equo, su concejal Fernando Rivarés considera necesario recurrir y pide al alcalde que sea valiente denegando esta licencia y obedeciendo así la ordenanza que lo prohíbe. Además, si el consistorio entrega la licencia, ha anunciado Rivarés una demanda del circo de Vadespartera.