La democracia provoca insomnio

No pude imaginar que sustentar la democracia diera tanto trabajo y quebraderos de cabeza e incluso vértigos e insomnio, como el Presidente en funciones reconoce que le pasa y quizás no le falte razón. Se diría que la democracia, perjudica seriamente a la salud.

A cuentagotas, nos fuimos enterando de que el alumbramiento de la democracia supuso, durante mucho tiempo, un duro trabajo de inteligencias en el que algunos pusieron en juego su vida, guiados por la fantasía dialéctica de una nacencia democrática y un Gobierno Esperanza. Últimamente la esperanza que, de tanto esperar, se había vuelto distraída, decidió visitarnos; pero tropezó y se rompió la rodilla derecha y la mano izquierda. Está en rehabilitación, al parecer, para rato.

Mientras tanto, hacemos un trabajo de elecciones, cuyas cuentas, cuentos y recuentos entretienen mucho y nos permite olvidar que la industria y el trabajo productivo (exALCOA, Vesuvius, Arcelor, estudios de Humanidades), en Asturias y no solo, se desmantelan y se nos escurren. Una tragedia coral, no precisamente teatral.

No era, es el momento de un gobierno de coalición tal como se estaba exigiendo con terquedad de poderío. Parece que la prudencia política no está asociada necesariamente a la capacidad intelectual y las titulaciones académicas. Confío en que al libreoyente, le diga algo, eso que me estoy callando.

En el maremagnum que me ahoga, recurro al salvavidas de las matemáticas y, con Isabel Escudero, “me pregunto: dos, ¿no será uno menos uno?”

¿Será posible meter la conciencia democrática en Narcisos ilustrados, dándoles a contar votos? Habrá que probar…