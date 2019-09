Reunión para revisar el protocolo ante el acoso sexual en un hotel de Lanzarote

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado que pedirán la revisión del protocolo, ante situaciones de acoso, que se aplica en el hotel del sur de Lanzarote en el que se produjo un intento de abuso sexual contra una camarera de pisos por parte de un cliente que ha sido ya condenado al pago de una multa de alrededor de 3.000 euros.

Así lo ha anunciado el secretario general de la Federación de Servicios y Hostelería de CCOO, Ignacio López, quien afirma que este mismo viernes tienen previsto mantener una reunión con la dirección del establecimiento hotelero "hoy mismo hay una reunión de miembros de CCOO con el Comité de Empresa y con la dirección del hotel porque los protocolos de acoso que existen en estas empresas de más de 250 trabajadores, están muchas veces vinculados única y exclusivamente hacia el interno, osea hacia problemas entre trabajadores, y sí es verdad que no se hacen protocolos hacia posibles acosos o posibles agresiones hacia el externo".

Por otro lado, Ignacio López ha salido al paso de las acusaciones vertidas por Sindicalistas de Canarias (SSCC). Este sindicato asegura que cuando la víctima del "intento de agresión sexual" fue a la sede de Comisiones Obreras en Lanzarote pidiendo amparo y asistencia, CCOO se limitó a mandarla a la Asociación de Mujeres Maltratadas de Mararia, "evidenciando, que los sindicatos, no tienen capacidad resolutiva suficiente, para orientar a las victimas contra el delito de acoso y agresión sexual que se puedan cometer en el seno de las empresas, así, como por los propios clientes de los hoteles hacia las trabajadoras".

A este respecto, López defiende la actuación del Comité de Empresa del hotel en el que se produjeron los hechos así como del propio sindicato en la isla lanzaroteña "como Comité de Empresa, pues creo que todo lo que estaba en nuestras manos se ha hecho y nosotros, desde Comisiones Obreras, hemos pedido un informe exhaustivo al comité de empresa de todo lo que se había hecho relacionado con este tema y nos lo han enviado, también hemos pedido un informe exhaustivo a la compañera que ha atendido a la trabajadora en los locales de Arrecife, de CCOO, también nos lo ha enviado y desde Comisiones Obreras, lo que sí podemos garantizar es que se la ha dado el trato adecuado que estos temas conllevan".

Al igual que ya lo dijeron desde el colectivo de Las Kellys de Lanzarote, Ignacio López también asegura que este tipo de situaciones no son esporádicas ni se producen sólo en el sector turístico sino que también se dan situaciones de este tipo o similares en el sector de Hostelería.