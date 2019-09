Bustamante se disculpa, pero el Ayuntamiento no perdona y reclamará costes

David Bustamante se manifestaba por primera vez este jueves sobre la suspensión de su concierto el pasado domingo en las Fiestas de Fuenlabrada, cuando el equipo del cantante, pocos minutos antes de salir al escenario, comunicaba que no habría actuación por motivos de salud.

En un tuit decía “amigos, por fin he conseguido salir de la cama, lamento mucho no haber podido dar el concierto del pasado fin de semana en la Fiestas Patronales de Fuenlabrada”. El cantante asegura en el mismo tuit estar “muy disgustado” y daba las gracias “por la comprensión de los fuenlabreño y a su excelentísimo Ayuntamiento”.

Estoy muy disgustado, pero no tengo una salud de hierro, quiero dar las gracias por la comprensión a los Fuenlabreños y a su excelentísimo Ayuntamiento.



De verdad creí que finalmente podría actuar, pero el destino no me lo hizo posible — Bustamante (@David_Busta) September 19, 2019

Unas disculpas que no van a servir para hacer cambiar de opinión al Consistorio que el mismo lunes rechazó el pago de la factura, emitida días antes de la celebración del concierto, según han confirmado a SER Madrid Sur fuentes municipales. Lo que sí va a hacer el Ayuntamiento es reclamar “los costes generados por un concierto que nunca se produjo”. Gastos relativos al sonido, a la iluminación, a parte del montaje del escenario y de la seguridad propia del evento o del cáterin.

Las mismas fuentes afirman que ni Bustamante ni nadie de su equipo se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para dar más explicaciones ni ofrecer las disculpas que si ha pedido a través de Twitter. No obstante, aseguran que “no se trata de disculpas, sino de un contrato que no se cumple, no se paga y de unos costes que no tienen porque asumir los vecinos”. La respuesta es tajante al argumento del tuit cuando Bustamante dice que no tiene una salud de hierro, “no hay que tener una salud de hierro, hay que tener una seriedad de hierro”, dicen.

El concierto de David Bustamante era uno de las más potentes en las pasadas fiestas patronales. La cita comenzó en el campo de la Aldehuela con la actuación de Albert y estaba previsto que después saliera al escenario el de San Vicente de la Barquera, sin embargo, poco antes de que terminase Albert se anunció la no actuación de Bustamante por motivos de salud. El cantante no llegó ni si quiera a desplazarse a Fuenlabrada. Aunque el concierto era gratuito, la decepción y el enfado fue la tónica general entre los asistentes, que venían también de otras partes de España solo para verlo.