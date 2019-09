EH Bildu afirma que no pide vetar la campaña de PP, Ciudadanos y Vox sino rechazar sus "actos de provocación"

La polémica lleva creciendo desde última hora del viernes cuando EH Bildu registró una proposición no de ley en la que reclama que el Parlamento vasco exija a PP, Ciudadanos y Vox que "teniendo en cuenta la libertad de expresión" estos partidos "no utilicen durante la campaña política el territorio vasco con el objetivo de obtener votos fuera de aquí" y que "no tensionen la convivencia".

La propuesta ha sido interpretada por varios medios como un veto a la realización de actos de campaña en Euskadi, pero EH Bildu ha aclarado este sábado que se trata de "una proposición no de ley que no tiene capacidad de vetar ni de prohibir nada".

Así lo ha señalado a la CADENA SER el parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, que ha explicado que la intención de su grupo es que el Parlamento vasco exprese su rechazo a actos electorales como, por ejemplo, los celebrados por Albert Rivera en Miraballes y Rentería. Eh Bildu también cita actos organizados por Vox en San Sebastián y Bilbao o la visita a Alsasua del presidente del PP vasco, Pablo Casado, acompañado de Eduardo Inda.

Para EH Bildu son "actos de provocación" que buscan réditos electorales a costa de generar tensión y "atacar y descalificar a la población de las localidades a las que acuden". En el texto de la proposición no de ley, la coalición abertzale defiende que esos actos "no son un libre ejercicio de la libertad de expresión, sino una astuta artimaña de comunicación que pervierte ese principio".

"Rechazamos ese tipo de actos pero no se critica que se haga una campaña normalizada: la propuesta parte del respeto a la libertad de expresión y del rechazo a cualquier posible acción de respuesta que no sea estrictamente pacífica", añade Casanova.

La propuesta ha recibido un rechazo unánime del resto de formaciones políticos. Todo el arco parlamentario vasco -PNV, PSE, Elkarrekin Podemos y PP- ha criticado la iniciativa de EH Bildu en una tertulia Radio Euskadi emitida este sábado.