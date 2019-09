Finaliza con victoria la pretemporada del B The Travel Brand Mallorca Palma

Puso punto y final ayer el Palma a su viaje con una segunda victoria, esta vez contra el Oliveirense, que acabó 76 a 81. Tras un primer cuarto en el que los locales salieron enchufados desde más allá de la línea de 6'75 (24-14), el equipo mallorquín, liderado por Carles Bivià, consiguió darle la vuelta al marcador para acabar dominando el encuentro.

En un partido en el que Alonso no pudo contar ni con su base titular Álex Hernández, ni con Johan Lofberg ni con el mallorquín Joan Tomás, todos por lesión, surgió las figuras de Carles Bivià y Erik Quintela con 17 y 15 puntos respectivamente, para retomar la ventaja tras un primer cuarto en el que parecía que los portugueses se escapaban.

La primera parte la acabaron dominando los palmesanos por 44 a 47, para luego ampliar la ventaja en la segunda parte y llegar a un último periodo ganando 56-65. Pero el último cuarto no iba a decepcionar, y los portugueses tiraron de coraje para seguir peleando y llegaron a ponerse hasta tres puntos abajo. Pero los chicos de Félix Alonso no se achantaron y sacaron adelante un encuentro que pone punto y final a la pretemporada del B The Travel Brand Mallorca Palma.

La semana que viene arranca de nuevo la LEB ORO, donde el equipo mallorquín parte como uno de los favoritos para hacerse con el ansiado ascenso a ACB por primera vez en la historia. Así pues, el próximo sábado toca visita al pavellón del Oviedo Baloncesto.