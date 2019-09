Decía John Toshack que tras perder un partido con el Madrid se planteaba cambiar a los "11 cabrones" -decía textualmente-. Luego, pasaba la semana, llegaba el domingo y volvía a alinear a los mismos once jugadores.

No sé si la comparación nos puede servir para saber qué van a votar los ciudadanos el 10-N. De momento, el cabreo ciudadano es formidable. Todos van a pelearse entre todos por el relato y veremos, si no ocurre nada imprevisto en las ocho semanas que nos quedan para ir a votar. Además, sin duda, una de las principales motivaciones seguirá siendo el rechazo a lo que no nos gusta.

De cara a la cita, si nos centramos en la Comunitat Valenciana, el principal movimiento a la hora de elegir entre las diferentes candidaturas puede ser el protagonizado por Compromís. Mónica Oltra plantea abiertamente una coalición de las formaciones de izquierda, salvo el PSOE. El movimiento, volver a concurrir conjuntamente con Unidas Podemos, no sería nada original ya que, de momento, no parece que puedan coaligarse con Errejón.

Lo cierto es que la propuesta de Oltra viene avalada por los resultados de las elecciones generales de 2016 en Alicante, en donde al acudir en coalición aglutinaron votos y consiguieron tres diputados. Uno de ellos, de Compromís. En abril de este año, en solitario, perdieron lo que tenían.