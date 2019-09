'Electoralista', le dijo la sartén al cazo

La Mesa del Parlamento vasco decidirá mañana si admite o no a trámite la proposición no de ley de EH Bildu que "exige a los partidos que apenas tienen apoyo en Euskadi que no usen el territorio vasco para obtener votos fuera y tensionar la convivencia". Los independentistas aclaran que no hay vetos ni prohibiciones a la campaña, aunque no sea la primera vez que proclaman quiénes no son bienvenidos y les reciben con protestas: un buque de la Armada, el Rey, la Guardia civil o la policía nacional. Ellos ponen las condiciones y dan el placet: ¿se imaginan si se les aplicara el mismo baremo de "escaso apoyo"? En Karranza, Moreda, Trucíos o Peñacerrada podrían acordar lo mismo en sus ayuntamientos, donde EH Bildu no tiene representación.

En fin, todos los grupos han criticado la iniciativa y es de suponer que mañana no la admitirán a trámite. Naturalmente, al minuto de presentarla, los líderes españoles de PP, Ciudadanos y VOX han anunciado que vendrán en campaña. Pero eso los de EH Bildu ya lo sabía. Incluso, diría, lo ha buscado. Se necesitan. Se retroalimentan. Para que hablar de problemas si podemos hablar de banderas. 'Electoralista', dijo la sartén al cazo.