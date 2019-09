El Ayuntamiento insta a "no ser cómplice" de la violencia machista

El Ayuntamiento de Bilbao expresa “su máxima condena y su más profunda indignación” por la agresión machista ocurrida en Atxuri, delito que supone “un atentado a la integridad física y moral y, en consecuencia, una grave e intolerable vulneración de todos los derechos humanos”. La declaración aprobada por todos los grupos municipales muestra “su rechazo e incomprensión por estos hechos, y transmite su más sincero apoyo a la mujer, así como a su entorno cercano”.

Recuerda que agresiones sexuales y sexistas como esta “son un reflejo más de la violencia machista que se produce en la sociedad y en la vida cotidiana, tanto en el ámbito privado como en el público”. En este sentido, rechaza cualquier tipo de conducta “no respetuosa hacia las mujeres, desde los gestos y actitudes sexistas hasta las agresiones más extremas”.

El Ayuntamiento insta a toda la ciudadanía “a no ser cómplice de ningún tipo de agresión sexista y, por tanto, a mantener una actitud de tolerancia e impunidad cero, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido”, y prosigue “adoptando una responsabilidad individual y colectiva frente a las agresiones machistas”.

El consistorio no ha convocado ningún acto de repulsa pero sí que participará en los actos convocados por dichas agresiones, y pone a su disposición los servicios municipales del Programa de Atención y Prevención en Violencia de Género con el fin de prestar una atención integral y especializada.