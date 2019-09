Las navieras siguen rechazando el decreto del Govern sobre el transporte entre las islas

Las navieras que operan en las islas advierten al Govern Balear de que el decreto que tiene que desarrollar el transporte marítimo entre las islas no puede aprobarse, tal y como está redactado actualmente, porque choca con el dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia y por tanto, dicen, "no se ajusta a la legalidad".

Después de que la presidenta de la Comunidad Autónoma, Francina Armengol reconociera que hay "dificultades" para sacar adelante este decreto, Rafael Cardona, delegado en Ibiza de la Asociación de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares, (APEAM), asegura que no se puede pedir a las compañías, que cubren la ruta entre Ibiza y Formentera, que se pongan de acuerdo a la hora de cubrir el primer trayecto del día. "nunca aprobaremos algo que vaya en contra de los criterios de la Competencia y medidas de este tipo no se pueden poner en este decreto, por esto tenemos serias divergencias con el Govern en torno a este tema", dice Cardona

El delegado de APEAM asegura que no caerán en el mismo error por el que ya fueron multados hace años por la Comisión de la Competencia, que interpretó que las navieras se habían puesto de acuerdo para fijar precios y frecuencias, a pesar de que según Cardona,"esto no era así, ya que no se había llegado a pacto alguno entre las compañías". La sanción global a cinco navieras fue de 54 millones de euros.

Pero además, según la patronal, tampoco se les puede imponer un horario concreto, porque también vulnera la ley. Cardona destaca que "se pueden establecer franjas horarias determinadas, pero no se puede ir más allá".

El delegado de APEAM reitera que un servicio a las seis de la mañana sería totalmente deficitario y el Govern tendría que compensar a las navieras.