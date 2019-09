El PP exige a Ruiz que reclame los 400.000 euros que el Gobierno debe al Ayuntamiento de Ibiza

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ibiza arremete contra el alcalde, Rafa Ruiz, y le exige que pida a la Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que pague los 400.000 euros que adeuda al Consistorio.

El portavoz de la oposición, José Vicent Marí Bosó habla incongruencias de Ruiz, “es inaudito que vaya dando discursos sobre financiación y sea incapaz de plantar cara a Montero y reclamarle que pague lo que debe al Ayuntamiento en concepto de actualización de entregas a cuenta de 2019”.

Marí Bosó, ha recordado que “este fin de semana el alcalde ha vuelto a reclamar la reforma de la financiación local en la asamblea de la FEMP así como la flexibilización de las reglas de estabilidad presupuestaria, cuando lo primero que debería estar haciendo Ruiz en materia de financiación municipal es reclamar a Montero ese dinero”.

Añade que “de los presupuestos municipales, de los pagos de las entregas a cuenta al Ayuntamiento de Ibiza publicados por el Ministerio de Hacienda y de la incapacidad de Sánchez para aprobar presupuestos, se desprende que el Estado está realizando entregas a cuenta por valor de 11.170.000 euros y sin embargo, los ingresos presupuestados por este concepto ascienden a 11.505.000 euros”.

Marí Bosó ha destacado que “fruto de las arbitrariedades de la ministra no se han actualizado las entregas a cuenta de la participación en ingresos del Estado para 2019, lo que supone un agujero en los ingresos municipales de aproximadamente 400.000 euros. Antes que dedicarse a los discursos en las asambleas de la FEMP, Ruiz debería defender a los vecinos de Vila ante los impagos de Pedro Sánchez; y antes que seguir viviendo del cuento de la falta de personal por culpa de las leyes estatales, Ruiz debería hacer su trabajo ya que de los 32 puestos de trabajo de la oferta municipal de empleo 2018 un año después solo ha iniciado la contratación de uno”.

El portavoz del PP asegura que “la excusa favorita de Ruiz durante estos últimos años ha sido que la Ley Montoro no le dejaba contratar personal y sin embargo, de los 32 puestos de la oferta de empleo público de 2018 anunciados a bombo y platillo, un año después solo ha iniciado la contratación de uno, y además de promoción interna. Destaca que " ya hemos venido denunciando que las razones de Ruiz para no hacer su trabajo no eran más que excusas y mucho nos tememos que en materia de personal el problema es que no sabe lo que se pesca, por ello en el próximo pleno municipal vamos a preguntar por la política de personal de los socialistas y por qué mientras hay en marcha una oferta de empleo público al mismo tiempo se dedica a contratar interinos precarizando los puestos de trabajo municipales”.