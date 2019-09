El PSOE de Santa Eulària denuncia la "falta de transparencia" del equipo de gobierno del Ayuntamiento, liderado por la alcaldesa Carmen Ferrer. Una situación que, según los Socialistas, “ya era habitual con Vicent Marí”.

El portavoz municipal, Vicent Torres, dice que la web municipal no está actualizada. Asegura que no se cuelgan las actas de la junta de gobierno local y tampoco se pueden consular las anteriores que, según Torres, no se hacen llegar en tiempo y forma a los grupos del a oposición.

Lo mismo ocurre, según el portavoz socialista, con las actas de los plenos y con la información contable y presupuestaria, que no se actualiza, afirma Torres, desde el pasado mes de mayo.

Reclaman además que se publiquen las agendas, tanto de la alcaldesa como de los concejales, para que todos los ciudadanos puedan hacer un seguimiento a la acción de gobierno.