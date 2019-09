UPA acusa a Aprojaén-Areda de "faltar a la verdad"

UPA desmiente lo dicho por Aprojaén-Areda sobre la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Recordamos que la pasada semana se mostraba desde la Asociación de Regantes de Andalucía, de la que es vicepresidente Agustín Rodríguez, exsecretario general de UPA en Jaén y Andalucía, una sentencia emitida por el TSJA referente a la Comunidad 'Puerta de Segura'.

La sentencia, según Aprojaén-Areda emitía decisión favorable al recurso interpuesto en el que se pedía la nulidad de una resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que en mayo de 2016 denegaba a este colectivo la solicitud de concesión de aguas públicas, en concreto de 3.000 hectáreas de recursos hídricos de la Presa de Siles.

La Unión de Pequeños Agricultores ha querido salir ante los medios de comunicación para desmentir que esta sentencia vaya a traer el riego para estos agricultores de la Puerta de Segura. Según Elio Sánchez, secretario de organización, la sentencia solamente "anula una resolución que ciertamente denegaba el riego por defectos formales". Esto significa que "tiene que volver a dictarse una resolución que no incumpla la falta de fundamentación que es lo que se achacaba a esta resolución, que no se dictó correctamente". Por ello, aclara, que en la sentencia no se indica que se tenga que llevar a cabo riegos a la Puerta de Segura.

Expectativas falsas

"Se anula una resolución por falta de documentación, pero ello no implica que haya concesión administrativa para riego. Eso es faltar a la verdad y crear unas expectativas en los agricultores de la Puerta de Segura que no tienen por qué soportar. Además, quién lo dice debería lo que significa anular una resolución. En temas de aguas no implica necesariamente, la concesión. No hay concesión de 3.000 hectáreas", ha explicado.

Según dijeron los responsables de Aprojaén-Areda la pasada semana, el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir contiene previsiones respecto a la presa de Siles en las que se define la zona regable y se prevé una asignación de recursos de algo más de 6 hectómetros cúbicos anuales para riego.

UPA ha querido aclarar que no se puede repartir esa agua porque, según Elio Sánchez, "para repartir esos 6 hectómetros cúbicos que hay para toda la comarca se necesita tener la determinación de la zona regable, algo que no se ha hecho” y que correspondería a la Junta de Andalucía. La sentencia no habla de cantidades, solamente de un defecto de forma en la tramitación. UPA cree que estos mensajes contradictorios podrían generar “una guerra del agua".

"Eso es lo que no queremos desde UPA. Hay que ser riguroso y hay que apretar a las administraciones. En primer lugar, para que se determine la zona regable. En segundo lugar, para que la confederación empiece a autorizar a aquellos que una determinada la zona regable puedan regar. Posiblemente pueda ser la comunidad de regantes Puerta de Segura en parte, pero también de Génave, Arroyo del Ojanco, Siles…", explica.

El primer paso sería delimitar la zona regable por parte del gobierno regional. UPA recuerda que la Junta "tiene una delimitación de zona regable entregada por la Unión de Pequeños Agricultores en febrero de 2018 con 13.000 hectáreas y 16 hectómetros cúbicos para cubrir la mayoría de los municipios. Todavía no se ha hecho nada", lamenta Elio Sánchez. Después llegará el momento de que la CHG "reparta en función a criterios económicos, sociales, medioambientales y de sostenibilidad".