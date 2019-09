Más Errejón, menos Madrid

"Nuestra tarea está en hacer oposición en Madrid". En cada entrevista a Iñigo Errejón, al portavoz de Más Madrid se le repetía la misma pregunta y los periodistas siempre recibíamos la misma respuesta. El fracaso electoral de la izquierda el pasado 26 de mayo, desató los rumores sobre las inminentes salidas de la vida política madrileña de sus dos máximos representantes: Gabilondo y Errejón.

Las dificultades de Pedro Sánchez para la formación de gobierno congelaron las posibilidades de Ángel Gabilondo, en quien el PSOE veía un buen ministro o un cargo de representación institucional. Gabilondo sigue en Vallecas pero escuchará ofrecimientos futuros, si es que se llegan a producir. A Gabilondo nadie le podrá reprochar, en cualquier caso, no haberse pasado cuatro años en el banco de la oposición y haber logrado los mejores resultados del PSOE en Madrid que se recuerdan en muchos años.

La decisión de Errejón era un secreto a voces y solo dependía de cálculos electorales. En Podemos estaban convencidos de que no daría el paso tan pronto porque necesitaba tiempo para construir una estructura sólida. Se equivocaron. Errejón les ha vuelto a pillar -como ocurrió cuando anunció su alianza con Manuela Carmena- con el paso cambiado y Errejón vuelve a incordiar a Pablo Iglesias, al que va a arañar unos cuantos votos el próximo 10-N.

No se queda, se va

En la cámara madrileña hay diputados populares y socialistas que atesoran más de una década de carrera pegados al escaño. En cambio, el paso de Errejón por la Asamblea de Madrid será de los más fugaces que se recuerden aquí.

Para el archivo de las redacciones de local, quedará su primera intervención dura en el primer debate de investidura. Hubo quien interpretó que Errejón se había hecho aquel día con el liderazgo de la oposición. Con la Asamblea a medio gas, sin plenos hasta la semana que viene y sin que haya echado a andar la comisión sobre Avalmadrid, Errejón deja en herencia una discreta actividad parlamentaria que, eso sí, contrasta con su tirón mediático y su presencia en programas y tertulias nacionales. Dicen sus críticos que "parece más que hace" pero la verdad es que es difícil entender la política hoy sin la difusión de los mensajes en los medios. Errejón ha logrado no desaparecer de la esfera nacional durante su corta etapa en la política autonómica.

¿Solo o acompañado?

La salida de Errejón provoca un importante agujero en el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea. La marcha de Errejón puede acarrear otro 'shock' parecido al sufrido por el desdibujado grupo municipal en el ayuntamiento de la capital. Un equipo que parece no haber superado todavía la marcha de Manuela Carmena.

Errejón colocó en la lista de la Asamblea a algunos independientes y en esa lista figuran diputados que son de su círculo de confianza. Los mismos que han lanzado a Errejón a esta aventura y que podrían acompañarle en esa lista. Su marcha obliga a corto o medio plazo a la elección de un nuevo portavoz. Cambios que se pueden digerir con tiempo. No corren demasiados riesgos estos diputados (incluído Errejón) ya que no tienen la obligación de renunciar a su escaño hasta que sean elegidos y retiren sus credenciales en el Congreso. Esta mañana, Rita Maestre, decía que no estaba entre sus planes dar ese paso y acompañar a Errejón en esta nueva etapa. Lo cierto es que tampoco estaba en la cabeza de Errejón, o eso decía.