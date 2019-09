Una viceconsejera desafía a Ayuso y no renuncia a su escaño

El Partido Popular tiene 30 diputados en la Asamblea de Madrid. De todos ellos, si descontamos a los tres consejeros, ahora mismo hay tres diputados en el Gobierno madrileño. Dos han formalizado este mismo lunes la renuncia a su acta de diputadas: Rocío Albert López Ibor - actual viceconsejera de Política Educativa- y Nadia Álvarez Padilla - Directora General de Administración Local-. Pero hay una tercera que se está enrocando.

Yolanda Ibarrola, viceconsejera de Justicia, no ha renunciado a su escaño, sigue en poder de su acta un mes después de haber entrado en el Gobierno madrileño. Por Ley no está obligada a renunciar a ella – el artículo 5 de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid solo obliga a dimitir a los directores generales-. Pero su desafío está tensionando a un sector del Partido Popular. Sobre todo, teniendo en cuenta que semanas antes de la campaña electoral del 26M, la Presidenta madrileña, Isabel Dáiz Ayuso dejó muy claro que quería que sus diputados tuviesen dedicación exclusiva: “Yo quiero que todos los diputados que estén conmigo en la Asamblea de Madrid estén allí 100%. El tiempo no es lo mismo si se lo dedicas a dos responsabilidades que a una”, dijo en alusión a su deseo de que no hubiese alcaldes en su lista, tal y como adelantó la SER.

En el Partido Popular oficialmente nadie aclara por qué la exconsejera de Cifuentes, Yolanda Ibarrola no renuncia a su acta. En Gobierno madrileño tampoco. Desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso ni siquiera confirman si finalmente le harán renunciar a escaño, tan solo apuntan que “la situación está sin cambios".

Otras fuentes populares señalan a la SER que la estrategia de Yolanda Ibarrola no se debe a un motivo económico. Si compatibiliza los dos cargos, solo cobraría uno de los dos salarios, en este caso el de viceconsejera que es mucho mayor – supera los 97.000 euros-. Estas fuentes apuntan que su intención de mantener su puesto en el Parlamento madrileño es el miedo a quedarse colgada. Si renuncia a su escaño y se ve implicada en una crisis de Gobierno, saldría de la Consejería de Justicia y en ese caso se quedaría sin nada.

Yolanda Ibarrola es, no hay que olvidarlo, una de las pocas Consejeras de Cifuentes que la Presidenta Isabel Díaz Ayuso recolocó en una segunda línea de su Ejecutivo.

Lo cierto es que a diferencia del criterio que marcó Cristina Cifuentes, ahora mismo el PP no ha fijado una disciplina concreta sobre qué hacer en estos casos. Fuentes populares señalan a la SER que en ninguna de las reuniones que Isabel Díaz Ayuso ha mantenido con su grupo parlamentario les ha aclarado qué debían hacer con su acta si entran dentro del Gobierno.

La estrategia de Ibarrola no es aislada. Otros diputados del PP como Diego Sanjuanbenito no han dado por ahora el salto al Gobierno de la Comunidad de Madrid porque también se resisten a dejar su escaño, recuerdan a la SER fuentes populares.

En el caso de Ciudadanos, los cuatro diputados naranjas en el Gobierno madrileño formalizaron la semana pasada su marcha, tanto Javier Luengo - viceconsejero de Políticas Sociales-, como Roberto Núñez - viceconsejero de deportes-, José María Antón - viceconsejero de humanización sanitaria- y Victoria Alonso - viceconsejera de Hacienda-, todos han renunciado a su acta de diputado en la Asamblea de Madrid.