El Mallorca perdió ayer en Getafe mostrando los mismos problemas que las jornadas anteriores. De cinco jornadas de liga, los bermellones solo han conocido la victoria en la primera de ellas. Es verdad que las decisiones arbitrales, pese al VAR, no han sido favorables a los baleares y que parece que es más fácil pitar a los equipos pequeños... Podemos excusarnos que desde los 20 minutos, el equipo de Vicente Moreno jugó condicionado por los cambios, pero si nos ponemos una venda, no veremos los verdaderos problemas. El equipo cambió con la entrada de Kubo en el partido y pide a gritos empezar los partidos de titular porque muestra ser un jugador diferencial, ya no solo en Getafe, ya que contra el Athletic Club de Bilbao, provocó un penalti.

Hay que tomar decisiones y hacer cambios. El Atlético de Madrid será uno de los rivales más duros que pasen por Son Moix y habrá que preparar algo distinto obligado por las lesiones. Aún hay tiempo para corregir los errores y eso es lo que deberá buscar Vicente Moreno.