"No me ha quedado otra que okupar"

En Pamplona hay muchos pisos vacíos a nombre del Ayuntamiento. Unos se dedican a oficinas y otros a viviendas de alquiler social.

SER Navarra ha hablado con una okupa que, según señala, tiene "un documento del Gobierno de Navarra que acepta su situación para poder acceder a estos pisos de alquiler social, pero llevan desde 2017 esperando". Les dicen que "no hay pisos vacíos2. Por ello, ha "decidido okupar un piso, para poder vivir con sus dos hijos".

“Antes vivía en una habitación de alquiler, pero cuando se enteraron de que estaba embarazada me echaron. Así que no me ha quedado otra opción que okupar”, dice. Tras 4 meses en esta vivienda, no entiende cómo la respuesta para no tener piso es que no existan viviendas vacías, cuando “estoy viviendo en un piso vacío y conozco más casas en las que no vive nadie”, añade.

El otro días, apunta, recibió una carta del Ayuntamiento de Pamplona, entregada por un Policía Municipal, en la que la instan a abandonar la vivienda en 10 días. “Seguiré aquí… no me queda otra. Veremos qué pasa cuando vengan. Tengo dos hijos y yo solo busco una estabilidad para ellos”, lamenta.