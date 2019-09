Gasteiz On repartirá un mapa comercial de Zabalgana para visibilizar los locales del barrio

Escucha aquí la visita que hemos realizado a Zabalgana para analizar la realidad de su pequeño comercio. Lo hacemos de la mano de Gasteiz On que acaba de publicar un diagnóstico de las ventajas, amenazas y necesidades que presentan los minoristas de un barrio muy extenso, con gente joven de poder adquisitivo medio - alto, en el que hay gran oferta de centros comerciales y rutinas de vida que desplazan al vecindario a otras zonas de la ciudad. De todo ello, y de los nuevos planes de dinamización hablamos con Diego Martínez de San Vicente -presidente de Gasteiz On-, Alain Larreina -de Gasteiz On Zabalgana-, Jose Colmenero -de Goya Floristas- y Álvaro López Luis - del Pub Dublin House Vitoria-.

