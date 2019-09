Pedro García: "Yo no he visto ese cambio que tan bien vende el gobierno desde el marketing"

Pedro García dice que estos primeros cien días de gobierno PP Ciudadanos han sido “días típicos de la derecha”. El portavoz de IU cuestiona “que se hayan subido el sueldo a través de un regate corto, de manera indirecta, cobrando 220 euros por acudir a las reuniones normales de los consejos de administración”. “Un sobresueldo de los que ellos están acostumbrados”, añade; también ha criticado que el gobierno haya “enchufado a muchos amigos” afirmando que se ha pasado de 4 coordinadores generales a 10, “algo difícil de explicar” según su opinión. Y les acusa de mantener el “Franquismo sociológico” iniciando el cambio de la nomenclatura en las calles señaladas como franquistas por la comisión municipal del anterior mandato. Este mediodía ha pasado por Hoy por Hoy Córdoba.

García, que presidió la Gerencia Municipal de Urbanismo durante el anterior mandato, recuerda que el ritmo de concesión de licencias durante estos primeros cien días ha sido inferior al que consiguieron durante el mismo periodo del año pasado. Y sostiene que, a su juicio, “el problema de la GMU es de falta de personal”. ¿Y por qué no solventaron ese problema? Según García porque no les dejaron ya que las leyes de sostenibilidad en el gasto impedían la contratación de más personas.

Este miércoles, el consejo rector de la GMU va a denegar la licencia que ha vuelto a solicitar los responsables del proyecto del hotel en el palacete de los Burgos, junto a la plaza del Arqueológico. Una licencia que se pidió por primera vez en 2015. García recuerda que no se dio la licencia en 2015 “porque no cumplía” y que se denegará de nuevo ahora porque tampoco cumple lo que establecen los técnicos. En eso no hay diferencias. Donde sí las encuentra es en que entonces “hubo un aquelarre contra nosotros acusándonos de que espantábamos a los inversores” y “ahora pocos medios de comunicación se hacen eco de que el PP mañana va a denegar la licencia”.

El líder de IU entiende que la creación de la concejalía del Casco Histórico que gestiona el PP ha sido para quitar competencias a Turismo, que “tiene menos competencias que Consumo”. Sobre Sadeco, “ojalá siga adelante el trabajo que hicimos” y reconoce que “cien días son muy pocos” pero que “yo no he visto ese cambio que tan bien venden el gobierno desde el marketing”.

Pedro García ha respondido también a preguntas relacionadas con la fragmentación de la izquierda de cara a las elecciones del 10 de noviembre y también sobre su futuro político. ¿Va a permanecer todo el mandato en la oposición? “Me han pedido que me quede, pero he aprendido a no decir lo que voy a hacer o no voy a hacer, el tiempo dirá”.