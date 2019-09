Pedro Santisteve: "La candidatura de Errejón dividirá más a la izquierda"

La candidatura de Íñigo Errejón no es una buena noticia para la izquierda. Así lo cree al menos el exalcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. "Íñigo Errejón tenía hace años unos planteamientos muy atractivos. En la práctica ha servido en Madrid para dividir a la izquierda y para darle el gobierno a la derecha. Habrá que ver qué propuestas hace, pero no me creo las confluencias desde arriba para repartir puestos y sillones. Yo me creo el trabajo día a día. No me he encontrado a ningún amigo de Errejón que quiera trabajar en el ámbito del municipalismo", aseguraba Pedro Santisteve en La Rebotica, en Radio Zaragoza.



Considera que la muestra de la división está en el propio ayuntamiento con Zaragoza en Común y Podemos. "Tengo una buena relación con Fernando Rivarés y con Amparo Bella y de ahí tiramos", asegura. "Relaciones políticas con Podemos no hay porque no se sabe con quién hablar. No hay interlocutores en el círculo de Zaragoza que está con una gestora desde hace dos o tres años", añadía

Pedro Santisteve se ha mostrado muy crítico con la política económica del gobierno municipal. Acusa a PP-Ciudadanos de hacer urbanismo a la carta. Como ejemplo Torre Village y la reforma del Plan General de Ordenación Urbana. "Azcón cada vez se parece más a Gil y Gil. A todos los desmanes que cometió en Marbella intentó darle la pátina de legalidad cambiando el Plan General de Ordenación Urbana. Esto es lo que está haciendo Azcón".

Niega que el Ayuntamiento esté en quiebra y acusa a Azcón de paralizar inversiones, por ejemplo, "en colegios para sanear servicios que no se reforman desde hace años por valor de 500.000 euros que es lo que ha costado la estructura de los más de treinta altos cargos del ayuntamiento. Para colocar a sus amigos había dinero, para atender necesidades de los colegios públicos, no".

Tampoco está de acuerdo con la movilidad que plantea el gobierno: sin línea 2 del tranvía, ni ampliación de carriles bici.