Hace 36 años, en mayo de 1983, Mercedes Fernández era elegida concejala del Ayuntamiento de Gijón. Seis años después, se convertía en su presidenta. También fue delegada del Gobierno y diputada tanto en las Cortes Generales como en la Junta general del Principado, llegando a la presidencia del Partido Popular de Asturias en 2012. Más de media vida entregada a la política, a velar por los intereses de su formación. Fíjense ustedes, que cuando entró en política su partido se llamaba Alianza Popular y su presidente era Manuel Fraga. Anteayer, Mercedes Fernández decidió dejar la presidencia de los populares asturianos, tras pactar con Pablo Casado un puesto en las listas de las próximas elecciones. No se sabe si irá en la candidatura al Congreso o al Senado, pero seguirá en activo y seguro que saldrá elegida pues habrá pactado un buen puesto de salida. “No ha sido por cansancio ni el agotamiento lo que me lleva a tomar esta decisión, sino el buen funcionamiento del partido”, decía tras hacer público su relevo, con lo que uno se pregunta si con ella el partido no funcionaba bien o es que ahora va a funcionar mejor. Por su parte, Teresa Mallada, la portavoz de los populares en la Junta, y con quien no guarda muy buenas relaciones, se limitaba a decir: “Es una decisión personal ante la que muestro absoluto respeto”. No parece por tanto que el cambio en el PP vaya a ser tranquilo, porque en este partido nada lo es y menos cuando hay tantas facciones y tantos intereses encontrados. Que nadie piense que el sector afín a Cherines va a dar la batalla por perdida, ni los ‘malladistas’ descorchen el champán. Porque si de algo ha dado muestras el PP astur en las últimas décadas es de ser un polvorín. No sé qué pasará en las listas, desconozco si se intentará el Asturias Suma que propugna Casado y que de momento no gusta a Mallada, pero lo que está muy claro es que en los últimos años el PP resta en cada convocatoria y no parece que con esta movida y las distancias que mantiene con Ciudadanos, Foro y Vox el centro derecha vaya a cambiar la historia. Los socialistas seguro que durmieron anoche mucho más tranquilos tras ver que en el PP, como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual.

