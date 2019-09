Franco se va. Le ha costado, unos 44 años de nada, pero finalmente Franco está a un pasito de retirarse, o mejor dicho, de que le echen. Han decidido quitarle el mausoleo en el que él mismo proyectó descansar y pasar su vida eterna. Como saben, hoy el Tribunal Supremo ha autorizado al Gobierno a desenterrar los restos del Generalísimo del Valle de los Caídos. Los seis magistrados han decidido por unanimidad desahuciar a Franco de este conjunto monumental que es patrimonio nacional y cuyo mantenimiento pagamos todos.

Casi todo el mundo daba por hecho de que iba a salir adelante la exhumación. No había dudas del traslado pero el debate jurídico se centraba en la reinhumación, al lugar donde va a volver a ser enterrado. Se esperaba que fuera un proceso largo y muy complejo. Se dudaba si trasladarlo al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, como proponía el Gobierno, o en la cripta de la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, que es lo que defendía su familia. Al final el Tribunal ha decidido desetimar el recurso de la familia Franco y enterrarlo en Mingorrubio. La cosa es que Franco va a dejar su tumba. Algunos dirán que es sólo parte de la campaña electoral socialista, que no es el momento, que para qué lo van a hacer ahora, que sólo es remover el pasado... Lo cierto es que no es el momento, es demasiado tarde, se debería haber hecho mucho antes.

Es inconcebible que en una democracia se mantenga a un dictador sanguinario en un monumento de todos y lo peor es que muchos aún lo defiendan. El mundo en el que vivimos está flipando con nosotros y con cómo hemos gestionado los crímenes del franquismo. Como dicen muchos detractores a la exhumación, hay que dejar a los muertos en paz. Pero para eso primero hay que hacer justicia y hoy, 44 años después, las víctimas de la dictadura descansan un poco mejor.