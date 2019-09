El día de la marmota o el deja vú de alcaldes por la creación del área metropolitana

Diez alcaldes de A Coruña y la comarca se han reunido este miércoles en María Pita para, otra vez, dar un nuevo impulso a la creación del área metropolitana. Un proyecto que lleva sobrevolando sobre María Pita desde los años 90 y que todos los alcaldes que pasaron por allí le dan "el impulso definitivo". Esta vez, eso sí, tiene un nuevo matiz. El pleno podría aprobarlo por primera vez de forma unánime ya que en el pasado mandato de Xulio Ferreiro la idea no contaba precisamente con el apoyo del grupo municipal del PSOE de A Coruña. La llamada "Declaración de María Pita" de Xulio Ferreiro, por tanto, no cuajó. Cuestionada sobre este asunto, la alcaldesa Inés Rey justifica el cambio en que "son otros tiempos".

En ese momento el PSOE optaba por iniciar la unión a partir de un consorcio únicamente de transportes. La reunión ha dado una foto histórica, de 10 alcaldes, desde Coruña, Arteixo, Cambre, Oleiros, Culleredo, Sada, Carral, Abegondo, Bergondo y Betanzos, pero no mucho más ya que no hay calendario ni hoja de ruta. El objetivo es consorciarse, no sólo en transportes, si no también en recogida de basuras, agua o extinción de incendios. El gobierno local tiene previsto llevar al próximo pleno municipal, el día 3 de octubre, otro nuevo impulso para su creación. Sobre la que la Xunta, no obstante, tiene la última palabra.