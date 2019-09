Primera reunión de la Comisión Especial para la Residencia de Mayores, "Ahora, si o si, todos a una"

Esta mañana ha tenido lugar la primera reunión de la Comisión Especial para la Residencia de Mayores, tras la reunión mantenida, por fin, el pasado viernes, entre Ayuntamiento de Jódar y el delegado Territorial de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Antonio Sutil.

La alcaldesa, María Teresa García, ha dado a conocer, a todos los grupos de la corporación municipal, el contenido y desarrollo de la misma, mostrándose dispuesta a olvidar las gestiones realizadas hasta el momento, por el anterior equipo de gobierno y anterior gobierno de la Junta, y acogerse a la nueva normativa que pretende poner en marcha la Junta de Andalucía a partir del mes de octubre, manteniendo como terreno prioritario, a petición de la Junta de Gobierno del Centro de participación Activa de Personas Mayores de Jódar, el ubicado en el antiguo Instituto de Formación Profesional, con el proceso de expropiación ya iniciado, aún sin descartar, en caso urgencia, los de la Urbanización Las Glorias, “… En esa reunión estuvimos hablando de lo que había antes, con la concertación de plazas con la anterior Junta de Andalucía… Vamos a olvidarnos del pasado y vamos a hablar del presente. Pero sí, puntualizar, que vieron que, antes, había un compromiso, y que ahora, para octubre, cambia la normativa, va a haber una normativa nueva, distinta a la de antes. Antes, la delegación, la Junta hacía un estudio de viabilidad, para ver sí Jódar necesita esa residencia, así lo hizo, y, evidentemente, Jodar necesitaba y necesita esa residencia. La Junta concertaba las plazas, ajustadas al presupuesto. A partir de esa concertación las empresas son las que ofertan por cada proyecto.

A partir de octubre la normativa cambia, es la empresa la que tiene que hacer un proyecto de viabilidad. El delegado nos dijo que hay empresas que se dedican a eso, en hacer la residencia. La empresa hace la residencia y la Junta, una vez que ha terminado la residencia, y cumple toda la normativa, le concierta las plazas. Así mismo nos lo trasladó el delegado… Las empresas son las mismas con las que nosotros hemos estado hablando… También nos ha dicho que la semana que viene nos va a llamar, para reunirnos con esas empresas y con el Ayuntamiento de Bailén, que tiene la misma problemática. Estaré a la espera de esa llamada o correo electrónico, para volver a reunirnos y ver los pasos que hay que llevar… De la reunión salmos muy contentos, pero con los pies en el suelo. Aunque no te terminas de fiar, porque ya tantas vueltas se le ha dado a esto. Yo necesito una respuesta para mis vecinos. El delegado admitió que estaban esos papeles, pero que ahora en octubre sale una nueva normativa. Vamos a acogernos a esa normativa, vamos a montarnos en ese tren. Si es verdad todo lo que nos ha dicho el delegado, aquí está la alcaldesa y su equipo, y el resto de la corporación, en un tema tan sensible como es la Residencia para Personas Mayores, tenemos que tirar todos del carro, y no mirar colores políticos. Vamos todos a una, porque Jódar necesita es residencia… Tenemos los terrenos, sí no unos otros, estos primeros que se están expropiando… El delegado sabe que tenemos ese terreno, en Formación Profesional, y luego tenemos otros terrenos, por sí quieren hacerlo rápido, le pondremos a disposición los terrenos que tenemos en Las Glorias. No creo que la cosa sea tan rápida, la expropiación tarda un poquito más, pero años no tardará, tardará unos meses más… Tenemos que estar todos a una y, por favor, aquí no ver colores políticos. Jódar necesita una residencia, vamos todos a una, dejémonos de otras cosas que no vienen a cuento, ni hagamos política de este tema tan sensible, que es la Residencia de Mayores, que tanto necesita Jódar, y que vamos a empezar desde cero, ya está, vamos a olvidarnos de lo que había. Ya lo ha reconocido el delegado, que sí, que había esa documentación, que estaba ahí, pero que ya hay otra normativa, otra forma de hacer las cosas, vamos a aceptarlas, vamos a olvidarnos, vamos a empezar desde cero, pero vamos a hacer la residencia…”.

A su finalización, esta redacción ha recogido la valoración de todos los grupos de la oposición, que a pesar de defender una apuesta conjunta de todos, al margen de cualquier color político, no dejaban pasar una lectura partidista. El denominador común, entre todos, es que la residencia se ubique que las parcelas, de propiedad municipal, en la ‘Urbanización Las Glorias’. A pesar de que en su día, algunos de ellos, de forma directa o a través de los grupos políticos, que representaban en la anterior legislatura, votaron, por unanimidad, el inicio del proceso de expropiación de los terrenos del antiguo Instituto de Formación Profesional, el pasado 27 de febrero, sin referencia alguna a los terrenos en ‘Las Glorias’. Fue en una rueda de prensa posterior, de Izquierda Unida, el 5 de marzo, la primera mención a esos terrenos, fuera del casco urbano de la ciudad, desde Izquierda Unida, fuera del casco urbano de la ciudad. Pese a que desde la primera mención el 5 de septiembre de 2018, por parte del alcalde, en la Comida Homenaje a los Mayores, se habían planteados los dos terrenos, priorizando el de Formación Profesional a petición de la Junta d Gobierno del Centro de Participación Activa de Personas Mayores, por estar más cercanos al centro urbano.

Así la portavoz del grupo de Ciudadanos, Josefina Cano, destacaba que la residencia se va a hacer con un gobierno de Ciudadanos y Partido Popular en la Junta de Andalucía, “… Hemos estado de acuerdo todos los grupos políticos que la residencia se puede hacer. Se ha barajado que lo principal es que tengamos los terrenos. Hemos apostado, toda la oposición, a que se haga en Las Glorias, que los terrenos ya están. Esperemos que el PSOE se venga a esto. De todas formas, ellos están de acuerdo en que, sí nos dan un ultimátum de tener los terrenos ya, nos vamos a Las Glorias y ya está. Mientras tanto van a intentar expropiar FP. Decir que la residencia se va a hacer, se va a hacer con un gobierno de Ciudadanos y del PP, que antes no se ha hecho. Han tenido la posibilidad de hacerla y no se ha hecho, y se va a hacer ahora. Pero todos de acuerdo, todos los grupos políticos que estamos, ahora mismo, en el ayuntamiento, vamos a una y vamos a luchar todos para que se haga. Todos amistosamente y todos bien. Ya no tengo que decir nada más…”.

El portavoz de Podemos, Agustín Barroso, también hacía referencia a la unanimidad, “… Todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo en que sí, en que hay que hacerla, sí o sí. Después de cuarenta años de gobierno socialista, que lo tenga que hacer el gobierno de Ciudadanos, PP y Vos, a nosotros nos da igual. Se trata de que, sí en estos últimos años, sí han tenido la oportunidad, no se ha podido hacer. Nos han dicho que necesitan los terrenos. Todos los grupos hemos estado de acuerdo, excepto el PSOE, que quiere otro sitio, pero que sí se lo piden, el terreno, hemos dicho que en Las Glorias, que creemos que es el mejor sitio donde se puede hacer la residencia. Pero bueno, lo más importante, es que todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo, que sí, que se necesita una residencia, sí o sí, porque es un pueblo que demanda una residencia de ancianos y estamos de acuerdo que hay que hacerla… De la Junta dice que hay esa buena disposición, que lo que necesitan es el terreno, y el terreno sí lo hay, porque en Las Glorias hay terreno suficiente, para hacer la residencia. Pero están barajando otro terreno, que debería de ser expropiado. Pero lo más importante es que todos los grupos políticos estamos de acuerdo, que sí, que la residencia tiene que venir para Jódar, sí o sí…”.

La portavoz de Izquierda Unida, Juana Cazorla, también incidía, en su intervención, en priorizar su ubicación en Las Glorias, a pesar de en su día habar votado a favor del inicio del proceso de expropiación de los terrenos del antiguo Instituto de Formación Profesional, además de solicitar la presencia de todos los grupos de la oposición en las próximas reuniones con el delegado de la Junta, “… Hoy ha sido la primera convocatoria de esa concejalía para la creación de la Residencia para nuestros mayores. Le hemos trasladado que nosotros no vamos a ser un obstáculo… Estamos dispuestos a hacer todo lo necesario, que contara con nosotros, de hecho, siempre lo hemos dicho… Nunca hemos entendido porque sí, desde Izquierda Unida, hemos planteado que hay unos terrenos públicos, ahí en Las Glorias, sin necesidad de ir a una expropiación, que todos sabemos lo que conlleva… Que se alargaría en el tiempo. Ellos siguen insistiendo en que sí, desde Ciudadanos, el PP y VOX, ponen encima de la mesa que para crear esa residencia de nuestros mayores, necesitan el terreno ya, van a echar manos a Las Glorias, pero, sí da tiempo, expropiar lo otro, lo haría. Nosotros esas dos cosas no estamos muy de acuerdo. Por lo que le hemos pedido que los portavoces de los grupos de la oposición estemos presentes en las reuniones con los delegados, para demostrarles la fuerza y la unidad que tenemos. Y más, teniendo en cuenta que en este pleno se sientan representantes de Ciudadanos y del PP. Es decir, a IU, a Podemos y al PSOE nos pueden engañar y nos pueden manipular, desde la Junta de Andalucía, pero teniendo en frente a sus representantes, lo tendrían mucho más complicado…”.

El portavoz del PP, Juan Ruiz, valoraba de forma positiva el desarrollo de la reunión, además de la buena disposición de la Junta de Andalucía, para lo cual hacía referencia a los contactos que el mismo ha mantenido con algunos responsables e incluso a las consideraba divagaciones del delegado de Educación y Bienestar, sobre el proyecto, “… La comisión ha sido bastante positiva. La Junta está en otra disposición, yo he estado hablando con delegados y con la delegada del Gobierno, sobre este tema y se va a poner toda la carne en el asador… Cuando estuvo aquí el delegado Antonio Sutil, divagaba un poco sobre el tema de la residencia. Yo lo manifesté, en los órganos competentes, que había que hacer todo lo posible. Y la alcaldesa ha dicho eso, que el delegado, de la materia, está muy por la labor y le ha abierto el camino, a este ayuntamiento, para decirle por donde tiene que ir, es más le ha solicitado que los terrenos cuantos antes mejor, porque así podemos ir trabajando… Vamos a empezar, lo que sí hemos dicho es que vamos a trabajar todos a una. Porque creo que no hay otra forma de hacer este tipo de actuaciones. Primero por lo que ello conlleva, y segundo por la falta y necesidad que tenemos en el municipio, para nuestras personas mayores tengan esa asistencia y unas condiciones inmejorables, que puedan tener… Yo creo que es suficiente lo que hemos tratado, vamos a ponernos todos a una. Yo me he puesto en disposición de cualquier relación con la Junta… Yo he estado hablando, hasta el punto de ver el cambio de actitud del delegado, que incluso ha situado la situación de Jódar con la de otro municipio, en la misma situación (Bailén), a estos dos municipios les va a meter caña, para que cuanto antes empecemos a trabajar sobre esto… Los terrenos, hay unos que ya son propiedad del ayuntamiento y hay otros que, por cercanía, este ayuntamiento los estaba viendo más cercanos, dicen que con el Centro de Participación Activa de Personas Mayores, habían consensuado que eran la prioridad. Pero claro son unos terrenos que hay que expropiar… Incluso la calificación del suelo no está como para poner una residencia. Que se ve que la cosa se puede demorar, por parte de las empresas, porque esto la financiación y la gestión va a ser por una empresa, y hay varias empresas que, incluso, la Junta tiene certificadas para concertación de plazas y para la gestión de este tipo de residencias. A lo mejor, cuando se hable con las empresas, que es la próxima reunión que va a mantener desde el ayuntamiento, pueden optar por uno u otros terrenos, según sus criterios, por amplitud, por necesidad, por rapidez… Como se suele decir en nuestro pueblo, más vale pájaro en mano, y vamos a trabajar ya. Pero, la positividad ha sido bastante buen, le hemos agradecido a la alcaldesa que nos haya reunido para comentarnos de primera mano… Yo creo que esta sí va a ser la buena. Si ya no hacemos la residencia, en poco tiempo, estamos hablando, entre que se hace proyecto, ejecución licitación, nos vamos a unos años, pero bueno sí son 3, 4, 5 o 2 años, que se vea algo. Pero rotundamente creo que sí, puesto que la Junta está en otra disposición, la Junta ya no promete y no hace, la Junta promete y ejecuta. Por lo tanto, en esa disposición vamos a estar y, creo, que ya no queda otra, es que esto es como todo, ya el agua nos llega al cuello, a los políticos de Jódar, o hacemos la residencia o el pueblo nos debería de castigar a todos…”.