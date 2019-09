Unas 200 personas se concentran en Palma contra el asesinato de la mujer en la Colònia de Sant Jordi de este domingo

Unas 200 personas, convocadas por el 'Lobby de dones', se han concentrado en Palma este martes en contra de las violencias machistas y, especialmente, han mostrado su rechazo en contra del asesinato del pasado fin de semana de una mujer por parte de su pareja en la Colonia de Sant Jordi.

Durante concentración, que ha empezado a las 18.00 de la tarde, frente a dos pancartas que llevaban escritas 'La Violencia de Género' y 'Basta de Violencia contra las mujeres', tres representantes del 'Lobby de Dones' y también de la entidad 'Homes per la Igualdad' han leído un poema y, posteriormente, han un manifiesto.

En declaraciones a los medios tras un minuto de silencio en recuerdo a la víctima, la portavoz del 'Lobby de Dones', Francisca Mas, ha considerado que dicha violencia "es tan grave socialmente y humanamente que debería de pararse el país, al igual que, a veces, se hace con casos excepcionales". "Esto también lo es de excepcional y no podemos estar anestesiados", ha apostillado.

Asimismo, ha instado a "mirar con perspectiva" y a pensar a nivel personal y colectivo sobre qué se puede hacer para que este tipo de violencia disminuya". "Tenemos que saber todos que esto deteriora la vida colectiva y mientras no tomemos conciencia de ello nos quedaremos haciendo más minutos de silencio, de duelo y de rabia, pero no basta", ha sostenido.

Preguntada por el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, Mas ha respondido que "están cansadas de retórica" y que la "voluntad política se ve con números, manifestaciones y movimientos que se llevan a cabo".

"El pacto de Estado está parado y, en cambio, escuchamos voces que reclaman cosas que no pueden asumirse a nivel de reformas penales, no es un problema de castigo, sino de educación y sensibilización, que desde pequeños no toleremos ciertas cosas", ha explicado.