Stankovic: "Lo tengo claro. Hoy voy con el Mallorca que me dio la vida"

El Real Mallorca y el Atlético de Madrid se enfrentarán de nuevo en Liga desde el año 2013 en el que ambos equipos empataron a cero.

Hay muchos jugadores que han vestido la camiseta de ambos equipos: Veljko Paunovic, Leo Biagini, Óscar Mena, "Mono" Burgos, Ariel Ibagaza, Santi Ezquerro, Juan Carlos Valerón o Jovan Stankovic.

Éste último ha hablado en Ser Deportivos Baleares del encuentro de esta tarde (19h) en Son Moix y el serbio tiene claro con qué equipo va esta noche: "Voy con el Mallorca porque me dio la vida. Llegué como un jugador casi abandonado, de ahí fui al Marsella y al Atlético de Madrid".

Ambos equipos están necesitados de los tres puntos. Los bermellones solo han conseguido una victoria en liga y ocupan el puesto 17 de Primera División con 4 puntos. Mientras, los colchoneros, son séptimos con 10. Stankovic ve así la situación de ambos equipos: "Para el Mallorca es importante ganar. Juegan bien, pero no finalizan. Tienen muchos jugadores jóvenes y con poca experiencia y si no aprovechas tus ocasiones los rivales te ganan".

En cuanto al equipo que dirige el "Cholo" Simeone, el ex futbolista afirma: "Es otro mundo a nuestra época, que tenía problemas económicos. Nunca ha estado tan bien en su historia como ahora".

Stankovic no cree que haya una mano negra arbitral contra el Mallorca pese a los 4 penaltis pitados en contra en 5 jornadas. "Nosotros nunca tuvimos problemas con los árbitros. Cuando jugábamos contra Barça, Madrid o Atlético siempre nos defendían. En Serbia sí que pitan siempre a favor de Estrella Roja y Partizán. Los cuatro penaltis en contra del Mallorca no creo que alguien tenga algo en contra de nuestro equipo".

Sin embargo deja claro que no le gusta el VAR en los partidos: "No me gusta porque no se celebra de forma natural los goles, pero yo quien soy para mandar. Cada dos años hay un cambio y el fútbol evoluciona."

El ex futbolista bermellón pide paciencia a los aficionados preocupados porque los resultados del equipo no llegan: "Hay que tener paciencia con el club. Hay que esperar para que lleguen los resultados y dejar trabajar al entrenador. Lo que me alegra es que juega bien, no es inferior a ninguno de sus rivales" concluye en su entrevista a Ser Deportivos Baleares.