Son Gual, el barrio olvidado de Palma

La barriada de Son Gual se encuentra a unos 15 kilómetros del centro de Palma y sobrevive sin servicios públicos básicos como transporte urbano, asistencia policial o limpieza.

El Ayuntamiento de Palma únicamente presta servicio a través de Emaya y el alumbrado que únicamente llega a las zonas urbanizadas y con multitud de carencias. Falta de servicios que afecta a unas quinientas personas, repartidas en 36 viviendas de protección oficial y 202 viviendas privadas.

Viviendas rodeadas de bosque, de zonas arboladas sin accesos asfaltados y sin alumbrado. En definitiva, solares vacíos pendientes desde hace años de nuevas construcciones, que no llegan a producirse.

Para acceder a esta zona de Palma desde la Vía de Cintura es necesario cruzar un bosque a través de un camino asfaltado pero que no dispone de alumbrado ni de marcas viales. Son 4 kilómetros por una carretera sin señalizar, sin luz y numerosas pendientes. Grandes paneles publicitarios, de solares en venta, marcan el camino a la zona urbanizada. Solares que nadie quiere comprar.

Un barrio al que no llega la EMT, que no cuenta con un solo espacio público y del que el Ayuntamiento de Palma no se responsabiliza argumentando que hasta que no se supere el 50% de suelo urbanizado, los servicios dependen del promotor, que tampoco se hace cargo.

En medio de este reparto de responsabilidades están los vecinos que dicen vivir en "una ratonera con los impuestos más caros de Palma".