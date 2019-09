Carlos Gimeno: "Voluntad política hay, las dificultades son más bien jurídicas"

Unos 800 docentes interinos están pendientes de que el Gobierno les abone las vacaciones que prometió el pacto por la educación, pero no han llegado. Educación y Función Pública trabajan en la solución a las vacaciones no percibidas por docentes interinos que han tenido más de 5 meses de contrato el pasado curso. La medida estaba acordada en el Pacto Educativa pero no ha sido posible cumplirla hasta ahora.

La consejería atribuye esta situación al intermedio entre la salida de un gobierno y la llegada de otro. El consejero Carlos Gimeno asegura que se había acordado el pago de las vacaciones pero no se había articulado la forma legal de hacerlo. "Extener un contrato que había finalizado era incompatible con la norma del decreto foral, incluso se había colgado en la web del departamento unas instrucciones el 24 de julio que no se ajustaban a ese decreto foral".

No puede poner fecha para cúando se solucionará pero asegura que "voluntad política hay, el dinero está, pero el canal administrativo y jurídico para hacerlo pues en el momento actual no existe. Se está trabajando intensamente para hacerlo. El dinero está por lo tanto las dificultades son más bien jurídicas".

El pacto educativo fue acordado por la consejera María Solana con la mayoría sindical de Educación a finales de 2018.

No es el único asunto pendiente de la anterior legislatura que se ha encontrado el consejero Gimeno. Dos llamamientos extraordinarios ha realizad ya Educación para tratar de paliar la falta de profesores al arranque de curso. Hueco de unos 300 docentes.

Gimeno recalca que ha sido el propio departamento quien alertó de esta situación a los centros porque se encontró sin que se hubieran ampliado las listas para poder buscar suplentes. "El 4 de septiembre las listas de contratación de 14 especialidades e idiomas se encontraban agotadas, y en otras 6 había menos candidatos que necesidades en oferta, y cada día se iba incrementando el número de listas agotadas, debiendo actualizar de forma manual las especialidades y los idiomas agotados".

En las últimas semanas se han ampliado las listas en 150 profesores más y aún quedan 87 plazas de especialsitas sin cubrir. Se han realizado dos llamamientos extraordinarios y prevén más si son necesarios.