Gordon'sin o Gordon's in

Ha de ser cosa del Gordon’s sin. Supongo que también llegará a otras marcas. Una mañana de estas a la hora del desayuno me fijé en un envase, allí sobre la barra, junto a las tortilla, los pinchos de pollo y los sobaos pasiegos. Un gin-tonic sin ginebra y en botella. Creo recordar ahora haberlo visto otras veces pero sin duda no le presté importancia o los periódicos de aquella mañana o tarde, si no del desayuno, sería de merienda, nada dirían de un tal Trump y un tal Johnson. A uno le van a juzgar políticamente y al otro le acaban de sentenciar judicialmente.

Pero no se apure, compañero, que decían en La Habana, más inclinados al ron que a la ginebra. Esos dos mentecatos solo parecen una quintaesencia muy generalizada. El despropósito, la inconveniencia, la barbarie, vamos, lo que en lingüística se identifica con el contrario de coherencia, cohesión y adecuación, nos invade social e individualmente. Y si no quiero mirar al país, tampoco lo haré con Italia, Francia o Alemania. Miro a la Gran Bretaña y a su continente. Y recuerdo a un buen amigo que de coña quería llamar a un programa de radio ‘Enfilaos’. Y ahora ya no sé si era imperativo o descriptivo.