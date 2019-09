Fajardo agradece los elogios que recibe su equipo

Emilio Fajardo, preparador del Algeciras Club de Fútbol, se mostraba satisfecho por el rendimiento que su equipo ofrecía en el partido ante el Sevilla Atlético y que les brindaba la segunda victoria consecutiva en el Nuevo Mirador y que tanto elogio ha provocado hacia los suyos.

"Una de las cosas más importantes es el elogio que no se espera, el que más te agrada, no lo esperábamos tan pronto y de la manera que está llegando, sobre todo de los rivales" señalaba el preparador que califica de "currantes" a sus jugadores y que asegura que seguirán los cambios en el once porque "cualquiera puede entrar y cualquiera puede caer".

Acerca del rival del sábado a las 17.00 horas, entiende al Cádiz B como "el filial menos filial" por "como afronta los partidos de competitividad y de ritmo con y sin balón". Los albirrojos estarán en El Rosal arropados por más de 300 aficionados, algo que vuelve a dejar sin palabras a su entrenador. "Si hubieran dado 1000 entrados también las hubiéramos agotado porque ya los conocemos".

No habrá bajas en un once donde Fajardo piensa en dar confianza a los que tan buen trabajo están mostrando en estas cinco primeras jornadas de competición antes de dos salidas consecutivas. El entrenador algecirista no mira más allá del choque del domingo. "Quiero ganar en Cádiz y a partir del lunes ganar en Cartagena", cerró.