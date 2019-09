Ciudadanos cesa al número 2 en Euskadi por buscar trasvasar militantes al PP

La dirección de Cs en Euskadi ha cesado al secretario de Organización de Ciudadanos en Euskadi, Javier Goméz Calvo, por intentar hacer "un trasvase de afiliados" del partido naranja al Partido Popular, han confirmado a Efe fuentes de la formación. Han sido algunos de esos militantes los que se han puesto en contacto con la dirección del partido para denunciar esta operación que planeaba "el número dos" vasco, que es también el coordinador de la formación en Álava.

Las mismas fuentes han asegurado que el intento de Gómez Calvo no tiene nada que ver con España Suma, la coalición electoral que el PP propone insistentemente para el 10 de noviembre. Y no lo es, han señalado, porque esa es una decisión que compete a la Ejecutiva Nacional y, por tanto, las organizaciones territoriales "no pueden ir por libre".

Sobre este asunto se ha pronunciado el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que ha asegurado este jueves que el acuerdo entre su partido y Ciudadanos Euskadi para confluir conjuntamente a las elecciones del 20 de noviembre estaba casi listo, pero ha lamentado que Albert Rivera no haya querido y haya cesado al coordinador vasco.

Desde el PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, a través de las redes sociales se ha mostrado partidario de presentarse en una coalición con Ciudadanos. "En el País Vasco, como en Navarra, es bueno y necesario sumar, unir y entenderse para fortalecer el voto constitucionalista. Es un error que Rivera cierre puertas y desoiga a sus afiliados vascos, hagamos política en mayúsculas, hay tiempo hasta el domingo", ha escrito en su cuenta de Twitter.

En las anteriores elecciones del 28 de abril ni el PP ni Ciudadanos lograron ningún escaño en Euskadi.