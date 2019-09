El sector cultural rechaza la supresión del catalán como requisito para dirigir el ICIB

El sector cultural de las Islas rechaza que el Govern haya suprimido el catalán como requisito en el concurso para elegir a la nueva persona responsable del Instituto de Industrias Culturales de las Islas. El PSIB PSOE ha cesado a Jaume Reus, hasta ahora director, y ha convocado un concurso en el que no es necesario acreditar el conocimiento del catalán. En Més, socios del PSOE, tampoco ha gustado nada esta decisión.

El sector cultural aglutinado en la plataforma CREA, está ultimando un comunicado para mostrar cuál es su posición. En todo caso, ya avanzan a la SER que no entienden que se haya eliminado el catalán como requisito pero explican que la destitución era una crónica anunciada. El concurso se hizo pocos meses antes de las elecciones y era una opción más que posible. El sector también critica la lentitud en la gestión de las subvenciones del Instituto de Industrias Culturales de las Islas.

Aquí en la SER, el director cesado, Jaume Reus dice que esa lentitud viene motivada por la falta de equipo ya que, asegura, ha estado él solo al frente de la entidad.

Reus dice sentirse decepcionado y habla de arrogancia y falta de humildad por parte de los nuevos responsables de cultura. Sin mencionarla, se refiere básicamente a la nueva delegada de Cultura, Catalina Solivellas.

Explica Reus que él gano un concurso y que debería haberle dado más tiempo ya que asumió su responsabilidad en febrero. Considera una vergüenza que no se exija el catalán y cree que el nuevo concurso se ha convocado para colocar a alguien afín al PSOE.

En Més per Mallorca su diputado, Josep Ferrà, pide más explicaciones. Los ecosoberanistas no entienden que no se haya explicado dentro del pacte esta decisión y sobre todo que hayan suprimido el requisito del catalán.