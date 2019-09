Félix Alonso: "Tenemos argumentos suficientes para ganar el sábado"

Se acabaron las pruebas y los ajustes de tuercas para el equipo de Félix Alonso, que lleva haciéndolo a los largo de este verano. Después de una favorable pretemporada que finalizaba en tierras portuguesas el pasado fin de semana con dos victorias. Esta mañana, el entrenador junto a Carles Bibià han comparecido ante los medios de comunicación para analizar como será el arranque de liga este próximo sábado a las 18:30 contra el Oviedo en Pumarín.

El conjunto llega con dos bajas para el inicio de campaña de Matt Stainbrook y de Juan Tomás, al primero se le realizarán unas resonancias estos días (antes del lunes) para determinar el grado de indisponibilidad de su rodilla. Por su parte, Juan Tomás ya ha entrenado pero los fisios del club han recomendado no ejercer impactos de presión durante, todavía unos días, en el tren infeior.

Félix Alonso analizaba la previa:

"Nos vamos a enfrentar a un rival duro y no se hasta que punto el primer partido puede marcar el termómetro de esta temporada...La experiencia nos hace ver que las ligas son muy largas y todos estamos en construcción"

Además, valorando el trabajo que se ha realizado hasta llegar aquí en pretemporada, el técnico tiene buenas sensaciones de cara al cominenzo, porque, a diferencia de la valoración posterior en pretemporada contra el Hestia Menorca, al bloque ya se le ve mas consolidado, con unas garantías optimas para competir a domicilio este sábado.

"Estoy contento con la capacidad de competir que tiene el equipo, creo que vamos a competir muy bien esta temporada"

También ha hablado Carles Bibià, el jugador ha comentado que es imposible no llevar una mochila esta temporada con cierta carga de favoritismo, pero que, no le asusta o le amedrenta esa idea:

"Yo creo que el que no piense...todos pensamos eso, no creo que entrar en Play Off sea el objetivo del equipo... Y creo que es bueno asumirlo cuanto antes, pero bueno eso es muy bonito, creo que estamos en un equipo que apunta a lo más alto y yo prefiero eso que luchar por la permanencia (risas)."