Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares: "Hágase"

Los audios del testimonio de Bartolomé González en la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso SER Henares, confirman que la Fiscalía mantiene las sospechas sobre la implicación directa del exalcalde de Alcalá de Henares en la trama de Cofely, dentro del caso Púnica. El interrogatorio también pone de manifiesto la ruptura interna, aquellos días, en el Partido Popular de la ciudad complutense. El exregidor confirmó que una reunión en Alcaldía con Constantino Álvarez y Pedro García, quienes reconocieron más tarde en sede judicial que pagaban a consistorios a cambio de contratos, puso en marcha la adjudicación en la localidad que entonces gestionaba.

"Hágase". Así confirmaba González la entrada de Cofely en Alcalá de Henares a Álvarez y García cuando estos aún trabajaban en Dalkia. Esta empresa tenía, entonces, adjudicado el mantenimiento de calderas. Según el exalcalde, ambos le dijeron que estaban en mal estado y que sería oportuno cambiarlas aprovechando una línea de ayudas de la Unión Europea. Fue el propio González quien instó, después, a sus concejales a promover la licitación que, posteriormente, tras un cambio de empresa de Álvarez y García, obtuvo Cofely. Tras basar su declaración en una desconexión sobre el procedimiento desde aquel instante, la Fiscalía insiste: "¿Quiere esto decir que usted no supo que al final decidió el ayuntamiento licitar este contrato?", pregunta el Ministerio Público.

González responde que, desde aquel momento, lo deja en manos de los ediles. Aunque también explica que ordenó su licitación, pero no tuvo más conocimiento sobre ello. Dice también el exalcalde que a Marjaliza le conoció 20 años atrás, cuando ambos presidían Nuevas Generaciones del Partido Popular, aunque no tenían contacto. No explica tampoco el exregidor por qué un cargo de confianza administrativo como Fernando García Rubio se encargó de elaborar los pliegos técnicos y participó en la Mesa de Contratación, y asegura no haber tenido relación con Construcciones y Reformas De la Peña, empresa de un testaferro de Marjaliza que, finalmente, cobró mediante facturación falsa los 60.000 euros supuestamente fijados para la mordida. González también destaca que decidió dejar el cargo justo antes de la adjudicación y reconoce, por cierto, que se presentó a aquellas elecciones con la intención de no agotar la legislatura.

Una intervención del juez García Castellón deja claro que el interrogatorio tenía un cariz más dedicado a un investigado que a un testigo, y amenaza en el mismo momento con cambiar la situación procesal de González. "Si sigue por esa línea tengo que cambiarle la condición. Así de claro. Y lo hago ya", sentencia el magistrado.