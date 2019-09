'La ciencia que nos salvará'

Todavía tenemos una oportunidad de parar el cambio climático. Es un milagro. Aún tenemos un chance para frenar el apocalipsis que nosotros mismos hemos provocado. Podríamos evitar el aumento del nivel del mar, de las temperaturas, de las sequías, de las inundaciones por tormentas, de la desaparición de especies animales y, en resumen, podríamos frenar el fin de la humanidad. Y sólo tenemos que hacer una cosa muy sencilla: invertir en ciencia e investigación.

Me imagino que al leer la solución, muchos estarán mirando los precios de los pisos en Marte para mudarse a allí. Y nos les critico porque la respuesta a gran parte de nuestros males está en algo tan sencillo pero a la vez tan lejano. En España, en general; y en Canarias, en particular, tratamos a la ciencia como a la magia. Como algo místico que es mejor no tocar. Actualmente sólo invertimos el 0'4% de nuestro PIB. Es decir, por cada 100 euros que tenemos en Canarias invertimos sólo 40 céntimos a la investigación. A los investigadores que no les damos dinero para su trabajo, que están en el paro o que tienen que emigrar para buscarse la vida; son los que pueden salvarnos. Así nos lo aseguran desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro Archipiélago tiene todas las condiciones para ser un referente atlántico en la lucha contra el cambio climático pero para ello sólo hay que invertir más en investigación.

Los expertos presentaron datos con las consecuencias que ya ocasiona en Canarias el incremento de la temperatura, entre las que destacan el aumento del nivel del mar, que hará que las Islas "pierdan toda su zona costera". Por ejemplo, la playa de Las Canteras se quedaría bajo el mar y su paseo se convertirá en las nuevas piscinas del Metropole. Quizás eso es lo que quieran los que mandan porque los investigadores aseguran que no ha existido una voluntad política para abordar "el principal problema ambiental de la humanidad". Necesitamos hacer algo para no desaparecer. Los científicos su trabajo y nosotros el nuestro, es decir, elegir a políticos que sepan gestionar nuestro dinero y no a políticos que le den migajas y limosnas a los que puedan frenar o reducir los daños del cambio climático. Es paradójico que la ciencia pueda salvarnos de nuestra estupidez como especie y que, a la vez, esa misma estupidez sea la que nos hace darle la espalda a la ciencia.