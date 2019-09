Albacete se suma a la Huelga Mundial por el Clima

Los estudiantes, el movimiento 'Fridays for future' y otros colectivos como Ecologistas en Acción secundan la manifestación convocada a las 11.45 horas este viernes: desde la Subdelegación del Gobierno por el centro de Albacete hasta la Plaza de la Catedral.

Fridays for Future

Esta convocatoria de Huelga Mundial por el Clima, también es estudiantil y de consumo por la emergencia climática. Los convocantes llaman a "la concienciación, a la reacción, y la coherencia ante la crisis ambiental y de recursos, y piden a las autoridades que actuen".

Este movimiento de jóvenes por la emergencia climática recuerda que el consenso científico lleva años alertando de que el cambio climático que estamos viviendo pone en tela de juicio nuestra actual forma de vivir, e incluso puede poner en dificultades la supervivencia del ser humano. Algunas reivindicaciones que pueden describirlo serían: mantener la temperatura global por debajo de 1,5 ºC en comparación a niveles preindustriales, garantizar la justicia climática y la equidad, y escuchar a la mejor ciencia unida actualmente disponible.

OPOSICIÓN A LA GANADERÍA INDUSTRIAL

Esta tarde, la Plataforma Regional Stop Macrogranjas también se moviliza y estará presente en la marcha de Madrid. La Coordinadora Estatal y los movimientos vecinales y organizaciones que la componen participarán también en los actos convocados en diversas ciudades españolas. "Resulta imprescindible un cambio en el sistema de producción de alimentos, como ha destacado ya la ONU. Urge dejar de apostar por la ganadería industrial que tanto contribuye a esta crisis planetaria". Aseguran que para poder avanzar hacia otro modelo, es urgente llenar de propuestas de acción y políticas la recién aprobada declaración de emergencia climática como un primer paso que establezca lo prioritario del cambio que demandan.

Los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en España son esperanzadores y muestran una reducción del 2,2 % en el año 2018. Sin embargo, "uno de los sectores que incrementa sus emisiones es el de la ganadería". Además, desde 1990 se incrementaron en un 10 % las emisiones de este sector, responsable del 67 % de las emisiones del sector agrícola. "Este incremento se debe al crecimiento exponencial de la ganadería industrial en España, ya que pasamos, por ejemplo, de producir 3,5 millones de toneladas de carne en 1990 a 6,6 millones en 2017, al mismo tiempo que se han reducido las explotaciones, por lo que se ha intensificado mucho más la producción".

El desperdicio de alimentos, otro problema medioambiental grave

Tirar comida a la basura supone hasta un 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por lo que la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible llama a reducir el desperdicio de comida a la mitad de aquí a 2030.

Durante estos días también se celebra la II Semana contra el desperdicio de alimentos, una iniciativa (impulsada por AECOC) para sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de poner remedio a las más de 7,7 toneladas de comida que cada año se desperdician en España, por lo que ya existe alguna App como 'Too Good To Go' que pretende reducir el despilfarro, conectando a restaurantes, supermercados, panaderías o fruterías que tienen excedente diario de comida con usuarios que salvan packs sorpresa con esa comida de calidad de última hora a precio reducido.