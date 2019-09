Primera huelga mundial por el clima

Un centenar de concentraciones han sido convocadas por toda la geografía española, entre ellas, dos grandes manifestaciones en Madrid y Barcelona, que arrancarán a las 18:00 horas.

El medio millar de organizaciones que apoyan esta jornada de lucha contra el cambio climático exigen que se reduzcan, de forma urgente, a la mitad las emisiones mundiales que provocan el cambio climático, de aquí al año 2030.

Porque, de lo contrario, los científicos del IPCC, el Panel de la ONU, anuncian que la temperatura media se disparará más de 3 grados centígrados, a lo largo de este siglo, y los impactos del recalentamiento de la Tierra serán aún más graves.

“No podemos seguir esperando. No nos vamos a resignar ante el futuro devastador que nos espera con los datos científicos en la mano. Exigimos que los gobiernos pongan en marcha ya las soluciones que nos lleven a un mundo sin emisiones, sin plegarse a los intereses económicos de las corporaciones que se han enriquecido a sabiendas de que estaban provocando el problema”, ha afirmado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.

Aviso científico

Los datos científicos confirman la urgencia de actuar. De hecho, el nuevo informe del IPCC advierte que la subida del nivel del mar podría llegar hasta un metro durante este siglo y que, al combinarse con el aumento del calor, serán más frecuentes los temporales marinos y las tormentas intensas, como la “gota fría” que afecta a la costa mediterránea.

Pare evitar este negro futuro y dentro de las movilizaciones por el clima convocadas a nivel mundial durante esta semana, sindicalistas de USO, CCOO y UGT se concentrarán este viernes ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y entregarán a la ministra un manifiesto de protesta.

Mientras tanto, los centros de investigación con mayor prestigio de Cataluña, agrupados en el Barcelona Institute of Science and Technology, han hecho un llamamiento urgente a adoptar "acciones personales, sociales y políticas" para evitar los "efectos catastróficos" y las "consecuencias devastadoras" si no se revierte el cambio climático.

De este modo, este grupo de destacados científicos se suman a la huelga mundial del clima al presentar una declaración en la que afirman que la evidencia científica del cambio climático es "sólida".